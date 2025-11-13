Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ремонт автомобиля: открытие капота
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 2:26

Тюменские автодилеры используют хитрый способ, чтобы избежать утильсбора: как это работает

Тюменские автодилеры, перед тем как доставить автомобили из Китая и Южной Кореи, часто используют схему, при которой они снижают мощность двигателей с помощью изменения прошивки. Это делается с целью минимизировать утильсбор, который на автомобили с мощностью свыше 160 л. с. значительно выше. Об этом сообщил автоэксперт Дмитрий Демин в интервью для URA. RU.

Как работает схема?

Автоэксперт объяснил, что перед отправкой автомобилей в Россию дилеры изменяют программное обеспечение (ПО) так, что мощность двигателя автомобиля уменьшается до менее чем 160 л. с. Это позволяет избежать уплаты повышенного утильсбора.

"За счет смены прошивки в Китае мощность двигателя автомобиля становится меньше 160 л. с. Эти данные после замеров вносятся в документацию. После доставки машины в Россию ПО снова меняется, и параметры мотора возвращаются к исходным", — рассказал Дмитрий Демин.

Однако такая схема работает не на всех моделях автомобилей, и ее использование имеет определенные риски.

Потенциальные риски для владельцев "прошитых" автомобилей

Дмитрий Демин подчеркнул, что владельцы автомобилей, прошедших через подобную процедуру, могут столкнуться с проблемами, особенно при проверке на техосмотре.

"Теоретически владельца такого автомобиля могут наказать за внесение изменений в конструкцию ТС, однако доказать этот факт достаточно сложно. У наряда ДПС, который остановит водителя, сделать это точно не получится из-за отсутствия специального оборудования. А вот при прохождении техосмотра на специальном стенде обязательно будут сделаны замеры мощности двигателя. Если они будут отличаться от параметров, указанных в документах на авто — начнутся проблемы", — отметил эксперт.

Если мощность двигателя не совпадает с указанными в документах данными, владельцу автомобиля может быть отказано в постановке на учет в ГАИ.

Изменения в правилах утильсбора с 1 декабря

С 1 декабря вступают в силу новые правила утильсбора. Для автомобилей с мощностью до 160 л. с. установлены льготные тарифы, которые составляют от 3,4 до 5,2 тысячи рублей. Для машин с более мощными моторами будут применяться коммерческие ставки, которые могут превышать несколько миллионов рублей.

"Изначально планировалось, что эти нормы вступят в силу 1 ноября, но срок был сдвинут", — уточнил эксперт.

