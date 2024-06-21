На чемпионате Европы по футболу 2024 года, проходящем в Германии, сборная Испании может столкнуться с неожиданными трудностями из-за местного трудового законодательства. Причиной потенциальных проблем может стать участие в поздних матчах 16-летнего Ламине Ямаля.

Согласно немецким законам, несовершеннолетним запрещено работать после 20:00. Для спортсменов сделано исключение — им разрешено трудиться до 23:00. Это создает сложности для испанской сборной, особенно в матчах, начинающихся в 21:00, не говоря уже о возможных дополнительных таймах и сериях пенальти.

В первом матче турнира против Хорватии, который начался в 18:00, проблем не возникло. Однако во втором поединке с Италией, стартовавшем в 21:00, Ямаль был заменен на 71-й минуте, возможно, с учетом этих ограничений.

Юридический эксперт Штефан Граф пояснил, что нарушение закона не повлечет спортивных санкций для игрока и команды, но может обернуться штрафом до 30 тысяч евро для команды Испании. Впрочем, Граф предполагает, что к испанцам отнесутся с пониманием и, вероятно, простят это нарушение.

Стоит отметить, что Ямаль уже вошел в историю Евро как самый молодой участник турнира, дебютировав в матче с Хорватией в возрасте 16 лет. Интересно, что юный футболист "Барселоны" привез на чемпионат школьные домашние задания, так как учебный год в Испании еще не завершился.

Фото: From Wikimedia Commons/ Антон Зайцев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)