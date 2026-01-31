Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Малинина Опубликована сегодня в 10:22

Сансевиерия "развалилась" веером — причина почти всегда в одном, и это легко исправить

Сансевиерия умеет терпеть многое, но иногда она буквально "рассыпается" — листья теряют вертикальность и раскрываются веером. Со стороны кажется, будто растение "пошло вразвалку" и больше не держит форму. На деле это не болезнь, а попытка приспособиться к условиям, которые ему не подходят. Об этом рассказывает садовод Джанлука Гримальди.

Почему листья начинают расходиться

Чаще всего причина банальна: растению не хватает света. В полутени сансевиерия выживает, но ей приходится "ловить" освещение всей розеткой, поэтому листья расходятся радиально, а сами пластины становятся мягче и легче наклоняются. Визуально кочка выглядит растрёпанной, хотя корневище обычно остаётся живым и сильным.

Вторая распространённая проблема — старый субстрат. Со временем грунт уплотняется, хуже пропускает воздух и воду, дренаж проседает, а корневищу становится сложнее удерживать розетку в устойчивом положении. У взрослых экземпляров это заметнее: массивные листья тянут в стороны, и при слабой опоре растение "раскрывается" ещё активнее. Поэтому периодическое обновление почвы — не прихоть, а нормальная часть ухода.

Почему зимой это особенно заметно

Зимой, особенно в январе, эффект усиливается сразу по нескольким причинам. Световой день короткий, солнце низкое, а горшок нередко стоит далеко от окна — там, где прохладнее и темнее. При этом рост замедляется: сансевиерия почти не выпускает новые, жёсткие листья, которые могли бы "собрать" розетку и визуально выровнять куст.

Важно помнить, что в этот период растение не стоит подгонять подкормками и частыми поливами. Зимой сансевиерия потребляет меньше влаги, и переувлажнение чаще приводит не к "силе", а к ослаблению корней. Если ничего не делать, розетка может распахнуться ещё шире, а вернуть компактность весной будет сложнее.

Что можно сделать прямо сейчас

Самый простой шаг — мягкая фиксация. Листья можно аккуратно собрать в пучок и свободно перевязать у основания мягкой лентой или рафией: задача не стянуть, а лишь поддержать форму, чтобы растение не "ломало" себя под собственным весом. Одновременно стоит переставить горшок ближе к свету — лучше к окну с ярким рассеянным освещением, но без холодных сквозняков.

Полив в это время держат на минимуме: ориентир — полностью просохший грунт, а не календарь. Влажная, тяжёлая почва зимой мешает корневищу работать стабильно и может усугубить наклон листьев. Если поддон наполняется водой, её обязательно сливают.

С приходом весны сансевиерия обычно сама возвращается к более собранному виду: новые листья растут плотнее и прямее и постепенно "закрывают" распахнутую розетку. Пересадку логичнее планировать на конец весны — и только если грунт стал плотным, бедным или неприятно пахнет: тогда нужен лёгкий, хорошо дренируемый субстрат, подходящий суккулентам. Чаще всего сочетания света, умеренного режима и временной поддержки достаточно, чтобы растение снова выглядело аккуратно и уверенно.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

