Петербургский суд приговорил к пяти годам условно несовершеннолетнего школьника, распространяющего дезинформацию об установлении мин. О произошедшем "Ленте.ру" рассказали в Объединённой пресс-службе судов города.
Как сообщается, несовершеннолетний парень полтора месяца назад начал массово распространять информацию о минировании. Дезинформация рассылалась на протяжении всего этого времени и была прекращена к началу июня. Действовал парень прямо из дома. Отмечается, что в его посланиях в разные ведомства были предупреждения о скорой детонации и других умышленных разрушениях имущества, осуществляемое посредством открытого пламени.
Сообщения были распространены в аэропорты, министерства, ведающее вопросами избежания чрезвычайных ситуаций и уничтожения последствий стихийных бедствий, государственный академический Мариинский театр, расположенный в Санкт-Петербурге, медицинские учреждения, торговые центры и многие другие места.
Процедура рассмотрения и разрешения дела судом проходила в закрытой форме. Юношу обвинили в распространении дезинформации об опасности террористической атаки. Школьника приговорили к пяти годам условно.
Ранее новостной Telegram-канал Mash сообщил о 12-летнем подростке, который воспользовался реактивной противотанковой гранатой РПГ-22 в Мариуполе. Отмечается, что при стрельбе пострадали трое несовершеннолетних ребёнка. Также оказалось, что оружие принадлежало отцу стрелявшего. Пострадавших сразу же доставили в медицинское учреждение, где оказали всю необходимую помощь. Самочувствие детей было восстановлено.
Фото: Flickr / Brian Turner (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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