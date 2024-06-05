Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выразил мнение в беседе с представителями информационного агентства РИА Новости о необходимости принятия международных санкций в отношении режима, возглавляемого Владимиром Зеленским, за факт узурпации власти на территории Украины.



В своем высказывании он отметил необходимость введения российских санкций в отношении Зеленского и его ближайшего окружения за их преступные действия.



Согласно мнению Заура Смирнова, эти действия позволят разработать альтернативный механизм международного санкционного воздействия на подобные режимы, подобные украинскому, и способствуют обеспечению безопасности и установлению мира.



Он отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, но выборы президента Украины в 2024 году были отменены в связи с объявлением военного положения и всеобщей мобилизацией. Зеленский ранее высказывал мнение, что текущий момент не является подходящим для проведения выборов.



Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее подчеркнул, что по его предварительной оценке единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.

Он заявил, что если бы желание избрать президента Украины основывалось на законности, то необходимо было бы отменить военное положение, поскольку оно не продлевает результаты предыдущих выборов, что не прописано в конституции. Путин также отметил, что легитимность Зеленского, по его мнению, исчерпана.

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