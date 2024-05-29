Согласно Хамада Буамима, председателю ведущей на территории ОАЭ свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre, воздействие санкций на Россию за пределами западных стран оказывается ничтожным.



Он утверждает, что поскольку экономика в мире не подчиняется только одной стороне, то эти меры становятся менее результативными. По его мнению, в случае украинского конфликта санкции эффективны лишь на Западе, но не имеют существенного воздействия за его пределами.





Буамим подчеркнул, что санкции лишь затрудняют торговлю, хотя они влияют на глобальную экономику, способны замедлить экономический рост, но никогда не могут полностью остановить его. Он утверждает, что торговля продолжает развиваться, изменяя свои пути. По мнению Буамима, санкции не являются эффективным средством оказания влияния.



Власти России неоднократно заявляли о возможности противостоять санкционному давлению, которое западные страны начали применять против России несколько лет назад. В Москве отмечали, что на Западе отсутствует смелость признать неудачу санкций против России. В западных странах неоднократно звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.

Президент России Владимир Путин отмечал, что стратегия западных стран по сдерживанию и ослаблению России представляет собой долгосрочное направление. Он заявил, что санкции негативно сказываются на мировой экономике и целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.

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