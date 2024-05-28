Если Польша ограничит передвижение российских представителей в области дипломатии, то реакция Москвы "отбрасывание" на польских дипломатах в России, однако сотрудники МИД России пока что не получили от Варшавы никаких официальных документов, утверждает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ — Мария Захарова.
"Пока это всего лишь заявление. Дипломатические ноты или другие документы по этому вопросу мы не получали, никаких объяснений не поступало", — отметила она в эфире телеканала "Первый".
Согласно Захаровой, если такие документы будут представлены и содержат информацию об ограничении передвижения представителей РФ, то Варшава получит ответ, который "отразится и затронет польских дипломатов в России".
Ранее глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал журналистам в Брюсселе, что решено ограничить российских дипломатов в свободе передвижения по территории страны. Дипломаты, работающие в Варшаве, смогут перемещаться только в Мазовецком воеводстве, а консулы — в рамках своих регионов. Ограничения коснутся всех, кроме посла.
Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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