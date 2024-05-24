"Отвратительная, мерзкая" позиция Соединённых Штатов привела к гибели президента Ирана Ибрахима Раиси, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу.
По его словам, США были не правы, когда нарушили права по отношению к воздушным судам, включая самолеты, вертолеты и другие виды транспорта для перевозки людей.
Как гражданин, Лукашенко осудил действия США: "Отвратительная и мерзкая позиция США привела к этой ситуации. Я говорю о санкциях. У этих людей не было права на введение санкций в отношении средств транспорта, которые используются для перевозки людей", — подчеркнул Лукашенко на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Минске.
По мнению лидера Беларуси, Соединённые Штаты запретили обслуживание вертолетов.
"Это нормальный, добрый человек, который с нами вел откровенный, честный диалог, был обеспокоен развитием собственного государства и защитой интересов собственного народа. Как там и что было, об этом сейчас многое говорится. Я думаю, Иран — такая страна, которая разберется, что там произошло", — добавил Лукашенко.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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