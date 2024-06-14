Санкции оказали воздействие на график строительства АЭС "Аккую". Заказанное у компании Siemens оборудование не было поставлено, его заменят китайским.



По словам председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Павла Завального, доставка нового оборудования ожидается в течение одного года.



Делегация Госдумы провела рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте с ходом строительства АЭС "Аккую" и провела рабочие встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.



По словам Завального, на запуск проекта повлияли три серьезных обстоятельства.



Исходя из плана, объект должен был быть введен в эксплуатацию в 2025 году, однако турецкая сторона выразила желание ускорить этот процесс.



Пандемия коронавируса также оказала значительное влияние на проект, вызывая серьезные ограничения. В настоящее время на строительстве АЭС "Аккую" работают 34 тысячи человек, в то время как ранее их было 5-6 тысяч.



Из них 80% — турецкие работники, 10% — работники из Средней Азии и еще 10% — специалисты из России.



Завальный также отметил, что мощное землетрясение в Турции в 2023 году повлияло на ход работ.



Задержка не была связана с процессом строительства, а с перераспределением техники для ликвидации последствий природного бедствия.



Некоторое оборудование, оплаченное заранее, до сих пор не было поставлено, включая системы выдачи мощности и различные устройства, заказанные у компании Siemens.



Без этого оборудования невозможен монтаж. В настоящее время все необходимое оборудование заказано в Китае и ожидается его поставка в течение года.



Строительство первой АЭС "Аккую" в Турции является крупнейшим совместным проектом России и Турции в области энергетики.



После запуска всех четырех энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, станция будет производить около 35 миллиардов кВт/ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.



Пуск первого энергоблока намечен на текущий год.



Проект строительства АЭС "Аккую" является первым в атомной отрасли, реализуемым по модели "строй-владей-эксплуатируй"

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