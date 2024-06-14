Санкции оказали воздействие на график строительства АЭС "Аккую". Заказанное у компании Siemens оборудование не было поставлено, его заменят китайским.
По словам председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Павла Завального, доставка нового оборудования ожидается в течение одного года.
Делегация Госдумы провела рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте с ходом строительства АЭС "Аккую" и провела рабочие встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.
По словам Завального, на запуск проекта повлияли три серьезных обстоятельства.
Исходя из плана, объект должен был быть введен в эксплуатацию в 2025 году, однако турецкая сторона выразила желание ускорить этот процесс.
Пандемия коронавируса также оказала значительное влияние на проект, вызывая серьезные ограничения. В настоящее время на строительстве АЭС "Аккую" работают 34 тысячи человек, в то время как ранее их было 5-6 тысяч.
Из них 80% — турецкие работники, 10% — работники из Средней Азии и еще 10% — специалисты из России.
Завальный также отметил, что мощное землетрясение в Турции в 2023 году повлияло на ход работ.
Задержка не была связана с процессом строительства, а с перераспределением техники для ликвидации последствий природного бедствия.
Некоторое оборудование, оплаченное заранее, до сих пор не было поставлено, включая системы выдачи мощности и различные устройства, заказанные у компании Siemens.
Без этого оборудования невозможен монтаж. В настоящее время все необходимое оборудование заказано в Китае и ожидается его поставка в течение года.
Строительство первой АЭС "Аккую" в Турции является крупнейшим совместным проектом России и Турции в области энергетики.
После запуска всех четырех энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, станция будет производить около 35 миллиардов кВт/ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Пуск первого энергоблока намечен на текущий год.
Проект строительства АЭС "Аккую" является первым в атомной отрасли, реализуемым по модели "строй-владей-эксплуатируй"
Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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