Россиянам, имеющим валютные счета, не стоит волноваться из-за санкций США, так как они были направлены не на банки, а на Московскую биржу, рассказал в беседе с NewsInfo. Ru финансист Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган.

Напомним, что 12 июня США ввели санкции против Мосбиржи и её дочерних компаний Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, после чего холдинг остановил торги долларом и евро. Эта новость вызвала панические настороения у части россиян, которые выстроились в обменные пункты, чтобы продать или купить иностранную валюту.

По мнению Когана, причин для паники у граждан нет. Бежать и скупать доллары в любой ситуации — типичная инстинктивная реакция россиян, добавил он.

"На мой взгляд, этого делать не стоит. Доллар на фьючерсных торгах сейчас слабеет, рубль очень сильно укрепляется. На фьючерсах в моменте торги идут ниже, чем 88. То есть рубль укрепился почти на 1,5-2 рубля. Поэтому бежать и покупать доллары, пользуясь тем, что они слабеют — это ещё понятно. Но бежать и покупать доллар по любой цене — а ведь сейчас обменники и банки выставили цены совершенно непотребные — это глупо", — отметил он.

Эксперт добавил, что за сохранность валютных счетов гражданам волноваться не стоит, так как США наложили санкции не на банки, а на Мосбиржу. Тем не менее конвертация в рубль или в другие валюты станет более проблематичной и сопряжённой с ещё большими издержками, пояснил он.

"А далее будут торги именно по межбанковскому курсу и так далее. Я думаю, что пока психовать точно не стоит. Кто еще не избавился от валюты и не купил замещающие облигации — наверное, имеет смысл это сделать, но не сегодня. Надо немножко переждать, когда всё успокоится. Я бы сейчас не спешил", — посоветовал Коган.

Последствия от санкций будут, отметил финансист. По его словам, торги переместятся в фазу внебиржевых.

"Внебиржевые — это всегда менее прозрачно, это менее ликвидно, это большие затраты, большие проблемы. Сказать, что нам всё по барабану, нам не страшен серый волк, нет, это не так", — констатировал он.

По словам эксперта, главной проблемой от введённых рестрикций станет рост издержек экспортёров и импортёров, а также тех, кто намеревался захеджировать свои операции. Однако санкции не настолько критичны, чтобы впадать в панику, подчеркнул Коган.

Рублёвые инструменты выгоднее валюты

Эксперт отметил, что валютные накопления россиян как инвестиция бессмысленны.

"Я не понимаю, для чего сейчас держать валютные накопления. Если как инвестиция, то купите вы замещающие облигации того же "Газпрома", других надёжных компаний. Эти облигации дают привязку к доллару и еще плюс 5-6%. Это немало. Хотите привязаться к доллару и золоту — пожалуйста, вот вам валютные облигации того же "Селигдара", которые, по сути, золотые облигации — золото, ещё и с купонами 5,5% или 6%", — посоветовал он.

Коган добавил, что копить валюту имеет смысл на конкретные цели — если нужно, например, заплатить за образование ребёнка за границей.

"Но держать инвестиции в валюте вместо дающих проценты рублёвых инструментов с привязанным курсом валют — бредово", — подытожил финансист.

Ранее Великобритания поддержала США и ввела санкции против Мосбиржи.

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