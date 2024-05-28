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FT: зарубежные компании изменили мнение о России
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 12:12

FT: зарубежные компании изменили мнение о России

Многие иностранные компании изменили своё мнение по поводу ухода из России, сообщает деловое издание Financial Times, ссылаясь на экспертов.

"Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что уйдут. Им был предоставлен выбор покупателей, который был для них неприемлем", — рассказал газете один из топ-менеджеров, сотрудничающий с зарубежными фирмами в РФ.

Эксперты отмечают, что настроения иностранных фирм "заметно изменились", многие из них больше не видят необходимости покидать Россию. Одним из негативных последствий ухода с российского рынка является продажа бизнеса по невыгодной цене — уценка может составить до 90%, рассказал один из собеседников FT.

Кроме того, в РФ восстановилась потребительская активность, отмечает автор публикации.

В мае Венский институт международных экономических исследований сообщил, что большинство иностранных компаний продолжают работать в России, невзирая на санкции и политическое давление.

Ранее в Госдуме встревожились по поводу того, что голосовой помощник Алиса не отвечает на вопросы о Донбассе.

Фото: Freepik.

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