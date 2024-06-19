В 14-й пакет санкций ЕС не обойдёт даже российских певцов. В список собираются внести Полину Гагарину, информирует независимое интернет-издание EUobserver.
В Брюсселе, являющемся столицей Бельгии и Брюссельского столичного региона, внимание властей привлекла российская певица, композитор, фотомодель, актриса, участвующая в съёмках различных кинофильмов, в озвучивании и дубляже, часто присутствующая на телевидении, Полина Гагарина. Сообщается, что девушка давала свои концерты на мероприятиях, приобщённых к присоединению новых территорий к Российской Федерации. Помимо этого, иностранное государство обвиняет её в частом участии в мероприятиях, на которые выделяются деньги РФ в целях распространения пропагандистских взглядов и воззрений.
Кроме Полины Гагариной, в санкционный список попал российский предприниматель, основатель "Русской медной компании" Игорь Алтушкин. Не стал исключением и российский бизнесмен-миллиардер, председатель совета директоров корпорации "Аеон" Роман Троценко. Также в список зачислили президента пивоваренной компании "Балтика" Таймураза Боллоева.
Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев поделился сведениями с информационным порталом NEWS. ru о самых высокооплачиваемых звёздах российской эстрады. Полина Гагарина, по его мнению, как раз расположилась в этом списке наравне с российским певцом, музыкантом, композитором SHAMAN. Доход певицы за участие в одном мероприятии может доходить до 8 миллионов рублей.
Фото: Ailura (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Austria license)
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