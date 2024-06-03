Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей республики, у которых имеется гражданство других стран Европы, принять участие в выборах в Европарламент с целью продвижения евроинтеграции страны.
Санду обратилась к лицам, обладающим европейским паспортом, независимо от того, принадлежит ли он Румынии, Болгарии, Италии, Франции или иному государству Евросоюза.
В период с 6 по 9 июня пройдут выборы в Европарламент, и активное участие молдаван в голосовании за европейский орган, поддерживающий стремление Молдавии к вступлению в Евросоюз, играет важную роль для всей страны, по мнению президента.
Она подчеркнула, что 9 июня в Молдавии будут действовать 52 избирательных участка по всей территории республики, включая 13 в Кишиневе.
Фото: www.president.gov.ua/president.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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