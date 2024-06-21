Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о присоединении республики к Евросоюзу, что она объявила на своей странице в социальных сетях. "Молдавия выполнила все предложения Европейской комиссии.



Таким образом, через два года после получения статуса кандидата 25 июня пройдет первая межправительственная конференция Молдавия — ЕС, которая знаменует начало переговоров о вступлении", — сообщается в публикации.



Главным представителем от Кишинева на переговорах была назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова.



По информации портала Euractiv, парламент Нидерландов высказал поддержку официальному началу переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, тем самым устраняя последние препятствия для старта переговорного процесса.

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