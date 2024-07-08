В преддверии президентских выборов в Молдавии политический аналитик Виктор Жосу высказал опасения относительно возможного сценария развития событий.

По его мнению, существует вероятность аннулирования результатов голосования под предлогом вмешательства России, если действующий президент Майя Санду не одержит победу.

Эксперт отмечает, что подобные обвинения в адрес Российской Федерации нередко звучат в западных средствах массовой информации, однако они, как правило, не подкрепляются убедительными доказательствами.

Жосу предполагает, что в случае реализации такого сценария, аргументация будет строиться на эмоциональной составляющей и нагнетании истерии.

Политолог усматривает признаки подготовки к подобному развитию событий, указывая на формирование общественного мнения по принципу "либо Санду — президент, либо вмешательство Кремля". Он допускает вероятность такого исхода.

Стоит отметить, что 24 декабря 2023 года Майя Санду объявила о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок.

С момента ее прихода к власти в конце 2020 года отношения между Россией и Молдавией заметно ухудшились. Российские официальные лица неоднократно выражали обеспокоенность проевропейским курсом молдавского руководства и призывали к прекращению антироссийской риторики.

Москва подчеркивает свою заинтересованность в поддержании дружественных отношений с Молдавией и выражает сожаление по поводу использования этой страны Западом в антироссийских целях.

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