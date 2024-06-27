Президента Молдавии Майя Санду обвиняют нарушение закона, поскольку она отказывается подписывать указ о включении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в состав правительства, утверждает бывший премьер-министр и лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику в ходе выступления на телеканале TVC 21.



Согласно Кику, отказ госпожи Санду от подписания указа, мотивируемый возможными юридическими проблемами у главы Гагаузии, является нелепостью.



По его мнению, до вынесения судебного решения Санду нарушает закон, отклоняясь от подписания данного документа.



Ион Кику считает, что это далеко не первый случай, когда президент Санду в качестве главы государства отказывается признавать законно избранных политиков, руководствуясь собственными симпатиями.



Например, на прошлой весне в Гагаузии прошли выборы главы автономии, где победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул.



Власти Молдавии объявили данную партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и начав уголовные преследования в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов выборов.



Инаугурация Гуцул состоялась в девятнадцатое июля, однако ни один представитель власти республики не присутствовал на церемонии.



Майя Санду до сих пор не утвердила указ о включении Гуцул в состав правительства.



Гагаузия расположена на юге Молдавии и выступает за приближение к России, в то время как Кишинев нацелен на европейскую интеграцию.

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