Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Комар и человек
Комар и человек
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:21

Когда я столкнулся с укусами песчаных москитов на Кубе, я не знал, что это может привести к аллергии и воспалению

Песчаные москиты на Кубе могут вызвать серьезные аллергические реакции у туристов

В 2025 году на пляжах Кубы наблюдается резкое увеличение числа песчаных москитов, особенно активных в атаке на туристов, в том числе из России. Эти маленькие насекомые, известные как хехены, не просто доставляют дискомфорт, но и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-терапевт Министерства здравоохранения МО Елена Ревкова в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Проблемы, вызванные укусами песчаных москитов

Укусы песчаных москитов могут вызвать не только неприятные ощущения, такие как зуд и жжение, но и серьезные воспалительные реакции. В ряде случаев укусы могут привести к инфекционно-аллергическим осложнениям, которые требуют лечения.

"После укуса на коже могут появиться папулы и волдыри. Если их расчесывать, существует риск вторичной инфекции — пиодермии и долго не заживающих дерматитов", — пояснила Елена Ревкова, врач-терапевт.

К тому же, у некоторых людей может развиваться аллергия на слюну москита, что может усугубить ситуацию.

Аллергическая реакция на слюну москита

Аллергическая реакция на укусы песчаных москитов может быть разнообразной и серьезной. У людей с повышенной чувствительностью слюна насекомых может вызвать:

  • Генерализованный зуд,

  • Крапивницу,

  • Отек,

  • Повышение температуры.

В некоторых случаях у людей, подверженных аллергии, развивается вторичная экзема, а при множественных укусах возможна системная аллергическая реакция, вплоть до ангионевротического отека.

Как защититься от укусов москитов?

Чтобы снизить риски, связанные с укусами песчаных москитов, важно соблюдать несколько простых рекомендаций:

  1. Использование репеллентов - применяйте средства, отпугивающие насекомых.

  2. Одежда - носите закрытую легкую одежду, чтобы минимизировать контакт с москитами.

  3. Избегание пляжа в определенные часы - москиты наиболее активны утром и вечером, поэтому старайтесь избегать пребывания на пляже в эти периоды.

  4. Антигистаминные препараты и кортикостероиды - если реакция на укус слишком сильная, рекомендуется принимать антигистамины и использовать топические кортикостероиды для снятия воспаления.

"При сильной кожной реакции на укусы, важно вовремя принимать антигистаминные препараты и топические кортикостероиды, чтобы избежать осложнений", — добавила Елена Ревкова.

Мифы и правда о песчаных москитах

Миф Правда
Укусы песчаных москитов безвредны, если не чесать. Укусы могут вызвать серьезные аллергические реакции, даже если их не чесать.
Только люди с аллергией страдают от укусов москитов. Укусы могут вызвать воспаление и инфекцию даже у людей без аллергии.
Песчаные москиты активны только в ночное время. На пляже москиты наиболее активны в утренние и вечерние часы, когда солнце не слишком жаркое.

Исторический контекст

Песчаные москиты, известные своим неприятным укусом, стали объектом внимания не только ученых, но и туристов, посещающих популярные пляжи по всему миру. Хотя традиционно эти москиты встречаются в теплых странах, их численность и активность могут значительно возрастать в зависимости от климатических изменений и особенностей экосистемы. В последние десятилетия ученые также отмечают рост числа подобных насекомых в некоторых туристических зонах, что связано с изменением климата и растущим количеством туристов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессор Аржана Бычкова: средства с декспантенолом укрепляют волосы сегодня в 9:11
Я изменил уход за волосами зимой и теперь они выглядят здоровыми и блестящими — вот что я использую

С наступлением холодов важно правильно ухаживать за волосами, чтобы избежать проблем с сухостью и ломкостью. Узнайте, как выбрать подходящие средства для зимнего ухода.

Читать полностью » Невролог предупреждает: алкоголь может усугубить головную боль и вызвать серьезные последствия сегодня в 8:18
Я думал, что алкоголь поможет при головной боли, но теперь знаю, как это может только усугубить ситуацию

Алкоголь при головной боли — это опасная ошибка. Узнайте, почему стоит избегать таких методов и что делать, чтобы не навредить себе.

Читать полностью » Диабет второго типа развивается из-за нарушений обмена веществ и малоподвижности — Екатерина Шестакова сегодня в 8:15
Сначала просто хотелось пить — а потом поставили диагноз, о котором даже не догадывалась

Постоянная жажда и частые ночные походы в туалет — не безобидные признаки. Эндокринолог Екатерина Шестакова рассказала, как распознать диабет второго типа и кто в группе риска.

Читать полностью » Минздрав России утвердил новые правила диагностики синдрома Дауна для беременных женщин сегодня в 7:15
Теперь я знаю, как безопасно диагностировать синдром Дауна — новый метод скрининга для беременных

С 15 декабря 2025 года вступят в силу новые изменения в акушерской и гинекологической помощи. Узнайте, как новые методы диагностики улучшат здоровье будущих мам.

Читать полностью » Покупка уличной еды повышает риск заражения кишечными бактериями — Надежда Чернышова сегодня в 7:15
Готовая еда манит запахом и видом — но именно в этом кроется самая большая ошибка

Терапевт объяснила, как определить качество готовых блюд и почему даже красивая еда может быть опасной. Главное правило — доверяйте не глазам, а своим чувствам.

Читать полностью » Частое употребление манной каши вызывает инсулинорезистентность и ожирение — Ирина Баранова сегодня в 6:15
Любимая манка из детства оказалась не такой безобидной: врачи предупредили об опасности

Манная каша может показаться полезным завтраком, но при частом употреблении она способна навредить обмену веществ и фигуре. Терапевт объяснила, как избежать этих последствий.

Читать полностью » Врач предупредили о рисках бабл-ти: шарики тапиоки могут вызвать закупорку кишечника сегодня в 6:12
Я любил бабл-ти, пока не узнал, как опасны эти шарики тапиоки для здоровья

Популярный напиток бабл-ти может быть опасен для здоровья. Узнайте, как чрезмерное употребление шариков тапиоки может привести к серьезным последствиям.

Читать полностью » Врач предупреждает о рисках пестицидов в клубнике сегодня в 5:18
Я думала, что просто промыть клубнику — достаточно, но теперь знаю, как опасны пестициды

Клубника может быть опасной для здоровья, если её неправильно мыть. Узнайте, как правильно обработать ягоды, чтобы минимизировать риски от пестицидов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
У собак на языке есть специальные рецепторы, которые помогают анализировать запахи
Красота и здоровье
Железодефицитная анемия проявляется усталостью и одышкой даже при нагрузках — Аллахвердиева
Питомцы
У собак витамин C частично синтезируется самостоятельно, но при стрессе его уровень снижается
Наука
Висцеральный жир связан с когнитивным снижением у женщин в менопаузе — Моника Кристмас
ДФО
В Сахалинской области модернизируют судоремонтный завод на Шикотане в рамках импортозамещения
Культура и шоу-бизнес
"Литрес": осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%
Питомцы
Анатомическая шлейка распределяет нагрузку и снижает давление на шею собаки
Туризм
Путешественник прошёл водный маршрут по Ладожским шхерам на байдарке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet