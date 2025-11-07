Когда я столкнулся с укусами песчаных москитов на Кубе, я не знал, что это может привести к аллергии и воспалению

В 2025 году на пляжах Кубы наблюдается резкое увеличение числа песчаных москитов, особенно активных в атаке на туристов, в том числе из России. Эти маленькие насекомые, известные как хехены, не просто доставляют дискомфорт, но и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-терапевт Министерства здравоохранения МО Елена Ревкова в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Проблемы, вызванные укусами песчаных москитов

Укусы песчаных москитов могут вызвать не только неприятные ощущения, такие как зуд и жжение, но и серьезные воспалительные реакции. В ряде случаев укусы могут привести к инфекционно-аллергическим осложнениям, которые требуют лечения.

"После укуса на коже могут появиться папулы и волдыри. Если их расчесывать, существует риск вторичной инфекции — пиодермии и долго не заживающих дерматитов", — пояснила Елена Ревкова, врач-терапевт.

К тому же, у некоторых людей может развиваться аллергия на слюну москита, что может усугубить ситуацию.

Аллергическая реакция на слюну москита

Аллергическая реакция на укусы песчаных москитов может быть разнообразной и серьезной. У людей с повышенной чувствительностью слюна насекомых может вызвать:

Генерализованный зуд ,

Крапивницу ,

Отек ,

Повышение температуры.

В некоторых случаях у людей, подверженных аллергии, развивается вторичная экзема, а при множественных укусах возможна системная аллергическая реакция, вплоть до ангионевротического отека.

Как защититься от укусов москитов?

Чтобы снизить риски, связанные с укусами песчаных москитов, важно соблюдать несколько простых рекомендаций:

Использование репеллентов - применяйте средства, отпугивающие насекомых. Одежда - носите закрытую легкую одежду, чтобы минимизировать контакт с москитами. Избегание пляжа в определенные часы - москиты наиболее активны утром и вечером, поэтому старайтесь избегать пребывания на пляже в эти периоды. Антигистаминные препараты и кортикостероиды - если реакция на укус слишком сильная, рекомендуется принимать антигистамины и использовать топические кортикостероиды для снятия воспаления.

"При сильной кожной реакции на укусы, важно вовремя принимать антигистаминные препараты и топические кортикостероиды, чтобы избежать осложнений", — добавила Елена Ревкова.

Мифы и правда о песчаных москитах

Миф Правда Укусы песчаных москитов безвредны, если не чесать. Укусы могут вызвать серьезные аллергические реакции, даже если их не чесать. Только люди с аллергией страдают от укусов москитов. Укусы могут вызвать воспаление и инфекцию даже у людей без аллергии. Песчаные москиты активны только в ночное время. На пляже москиты наиболее активны в утренние и вечерние часы, когда солнце не слишком жаркое.

Исторический контекст

Песчаные москиты, известные своим неприятным укусом, стали объектом внимания не только ученых, но и туристов, посещающих популярные пляжи по всему миру. Хотя традиционно эти москиты встречаются в теплых странах, их численность и активность могут значительно возрастать в зависимости от климатических изменений и особенностей экосистемы. В последние десятилетия ученые также отмечают рост числа подобных насекомых в некоторых туристических зонах, что связано с изменением климата и растущим количеством туристов.