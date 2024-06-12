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США ввели санкции против Московской биржи и НКЦ
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 18:35

США ввели санкции против Московской биржи и НКЦ

Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под санкции США. Это привело к значительным ограничениям для НКЦ, который играет ключевую роль в обеспечении валютных операций на российском рынке.

Согласно информации, опубликованной на сайте Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) США, Московская биржа и НКЦ были добавлены в список SDN. Это означает, что они больше не смогут использовать долларовую финансовую систему и проводить операции с долларами.

Заместитель председателя Центрального Банка России Владимир Чистюхин в 2022 году подчеркнул риски, связанные с возможным расширением санкций в отношении НКЦ. Он также отметил необходимость сокращения валютных рисков участников клиринга.

В июне 2022 года НКЦ направил участникам рынка инструкции о действиях в случае введения ограничений на валютные операции. Этот регламент был разработан ещё в 2014 году.

В октябре 2023 года Центральный Банк России объявил о разработке специальных процедур для определения официальных курсов валют в случае прекращения торгов с «недружественными» валютами. Для этого предусмотрены альтернативные источники данных, включая банковскую отчётность и платформы для внебиржевых операций. Если эти механизмы не могут быть использованы, ЦБ будет устанавливать курс валют, равный курсу предыдущего дня.

В декабре 2023 года Московская биржа опубликовала план действий на случай остановки торгов долларом. Представители биржи заявили, что официальный курс валют может определяться на основе как биржевых, так и внебиржевых сделок.

Эксперты отмечают, что принятые Московской биржей меры позволят продолжить торги валютными деривативами даже при остановке операций с долларом. Ранее Московская биржа уже сталкивалась с приостановкой торгов валютой из-за санкций. В июне 2022 года после присоединения Швейцарии к санкциям против России биржа приостановила торги швейцарским франком.

Фото: The White House




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