Власти США рассматривают возможность введения санкций в отношении грузинских политиков, которые были вовлечены в продвижение закона об иностранных агентах.
В ближайшее время в Конгрессе США может быть представлен законопроект о санкциях против тех, кто препятствует деятельности иностранных агентов в Грузии. В качестве наказания предполагается заморозка активов и проблемы с выдачей американских виз.
Последнее время в Грузии проходили акции протеста и другие мероприятия, связанные с принятием этого закона. Президент Грузии, открыто симпатизирующим западным политикам и ЕС, уже заявила, что отклонит его.
В США недовольны грузинским законом, который, по их мнению, "открыто атакует американские и другие западные организации, продвигающие демократию". Однако грузинский закон является аналогом уже существующего в США законодательства, которое предусматривает серьёзные наказания для неправительственных организаций НКО, работающих в США на иностранные деньги.
Фото: amerikiskhma.com/Voice of America
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