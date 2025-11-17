Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 19:02

Суд дал время, но сердце Самойловой решило иначе: Оксана огласила своё финальное решение

Оксана Самойлова отказалась от примирения с Джиганом после решения суда Москвы — РИА Новости

Оксана Самойлова отказалась от примирения с Джиганом после решения суда Москвы, предоставившего супругам двухмесячный срок для попытки восстановления отношений. Блогер и модель открыто заявила, что не готова к примирению, подчеркнув, что это её осознанный выбор. Пара состоит в браке с декабря 2012 года и воспитывает четверых детей — трёх дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида.

Судебное решение и реакция Самойловой

Мировой судья Москвы вынес решение, согласно которому супруги получили два месяца на попытку примирения. Это стандартная процедура при бракоразводных процессах, направленная на предоставление времени для переосмысления отношений.

"Суд дал два месяца на примирение. Я на него не готова", — заявила Самойлова журналистам.

Оксана Самойлова подчеркнула, что готова продолжать бракоразводный процесс, несмотря на временные рамки, установленные судом. Решение суда вызвало активное обсуждение в медийном пространстве, поскольку семья известна широкой публике благодаря публичной деятельности обоих супругов.

История отношений

Оксана Самойлова и Денис Устименко (Джиган) познакомились в начале 2010-х и официально оформили свои отношения в декабре 2012 года. С того времени они воспитывали четверых детей и регулярно делились моментами семейной жизни в социальных сетях.

Подписание заявления о расторжении брака произошло 6 октября 2025 года, а документ был зарегистрирован в канцелярии мирового суда Москвы 9 октября. Этот шаг стал важной вехой в их совместной истории, открыв путь к официальному завершению брака.

Советы шаг за шагом: как сохранить баланс при разводе с детьми

  1. Составьте чёткий график общения с детьми, чтобы сохранить стабильность их режима.

  2. Договоритесь о финансовых обязательствах и их прозрачном выполнении.

  3. Используйте медиа и социальные сети осознанно, избегая публичных конфликтов, чтобы не травмировать детей.

  4. Обратитесь к семейному психологу, чтобы обсудить эмоциональные последствия развода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать мнение детей при планировании развода.
    Последствие: эмоциональная нестабильность, стресс.
    Альтернатива: вовлекать детей в обсуждение изменений, подходя к ним с учётом возраста.

  • Ошибка: публичное обсуждение разногласий в соцсетях.
    Последствие: усиление общественного давления, негативные реакции.
    Альтернатива: держать спорные моменты приватными и решать их через юристов.

А что если…

Если попытки примирения не увенчаются успехом, обе стороны смогут завершить бракоразводный процесс в предусмотренные законом сроки. При этом важно помнить о правах и обязанностях родителей, а также об интересах детей.

FAQ

Сколько длится процедура примирения по закону?
Мировой судья может установить срок до двух месяцев, как это произошло в случае Самойловой и Джигана.

Что лучше — мирное соглашение или судебный процесс?
Мирное соглашение быстрее и мягче для детей, однако судебный процесс может быть необходим, если стороны не приходят к компромиссу.

Мифы и правда

  • Миф: примирение обязательно при двухмесячном сроке.
    Правда: срок даёт возможность, но не обязывает к восстановлению брака.

  • Миф: дети всегда оказываются на стороне матери.
    Правда: суд оценивает интересы ребёнка комплексно, учитывая эмоциональное и материальное благополучие.

Сон и психология

Развод часто сопровождается стрессом, влияющим на сон и эмоциональное состояние. Эксперты рекомендуют:

  1. вести дневник эмоций, чтобы снизить тревожность.

  2. поддерживать регулярный режим сна.

  3. использовать методы релаксации, например, дыхательные упражнения.

3 интересных факта

  1. Джиган известен как один из первых российских рэперов, активно использующих социальные сети для продвижения творчества.

  2. Самойлова ведёт блог о материнстве и лайфстайле с миллионами подписчиков.

  3. За более чем десятилетие брака пара успела построить бизнес-активы и общественные проекты вместе.

