Cамолет Ту-22М3 разбился под Иркутском, экипажу удалось катапультироваться

В Министерстве обороны России сообщили, что под Иркутском разбился самолет Ту-22М3. Экипажу удалось спастись с помощью катапультирования.
Жизни находящихся на борту людей ничего не угрожает.
Как проинформировали в силовом ведомстве, вероятнее всего причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность.
"При выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался...Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.
Напомним, что 19 апреля такой же самолет бомбардировщик разбился под Ставрополем.
Фото: commons.wikimedia.org/Минобороны (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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