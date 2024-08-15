Cамолет Ту-22М3 разбился под Иркутском, экипажу удалось катапультироваться

В Министерстве обороны России сообщили, что под Иркутском разбился самолет Ту-22М3. Экипажу удалось спастись с помощью катапультирования.

Жизни находящихся на борту людей ничего не угрожает.

Как проинформировали в силовом ведомстве, вероятнее всего причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность.

"При выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался...Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.

Напомним, что 19 апреля такой же самолет бомбардировщик разбился под Ставрополем.

Фото: commons.wikimedia.org/Минобороны (Creative Commons Attribution 4.0 International license).