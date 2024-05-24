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Самолет Януковича сел в Белоруссии
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:26

Самолет Януковича сел в Белоруссии

В Белоруссии в аэропорту города Гомель приземлился воздушный судно экс-главы Украины — Виктора Януковича.

Эту информацию распространил канал в мессенджере Telegram под названием "Белорусский гаюн".

Согласно сообщению, в 12:50 по местному времени прибыл самолет типа Dassault Falcon 900C (RA-09617), принадлежащий Виктору Януковичу.

Подчеркивается, что последний раз воздушное судно политика загораживалось на территории Беларуси в начале текущего месяца.

Украинское издание "Слово и дело" 2 мая со ссылкой на выводы временной следственной комиссии Верховной рады опубликовало информацию о том, что бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович в период их правления допустили уменьшение вооруженных сил в стране.

Ранее была информация о том, что Виктора Януковича и его сына Александра Януковича исключили из санкционного списка Европейского союза, составленного по обвинениям в коррупционных делах на территории государства.

Фото: commons.wikimedia.org/ВАДИМ ЧУПРИНА (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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