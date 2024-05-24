В Белоруссии в аэропорту города Гомель приземлился воздушный судно экс-главы Украины — Виктора Януковича.
Эту информацию распространил канал в мессенджере Telegram под названием "Белорусский гаюн".
Согласно сообщению, в 12:50 по местному времени прибыл самолет типа Dassault Falcon 900C (RA-09617), принадлежащий Виктору Януковичу.
Подчеркивается, что последний раз воздушное судно политика загораживалось на территории Беларуси в начале текущего месяца.
Украинское издание "Слово и дело" 2 мая со ссылкой на выводы временной следственной комиссии Верховной рады опубликовало информацию о том, что бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович в период их правления допустили уменьшение вооруженных сил в стране.
Ранее была информация о том, что Виктора Януковича и его сына Александра Януковича исключили из санкционного списка Европейского союза, составленного по обвинениям в коррупционных делах на территории государства.
Фото: commons.wikimedia.org/ВАДИМ ЧУПРИНА (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
НАТО не пригласит Украину в альянс на июльском самите
В ходе предстоящего саммита в июле в Вашингтоне НАТО не планирует расширять свои ряды приглашением Украины в альянс, заявил в пятницу помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Джеймс О'Брайен.
Лавров: Российские послы приезжают на консультации
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с вызовом в столицу российского посланника в Армении Сергея Копыркина.
В Белгородской области последние звонки проведут в онлайн-формате
Дистанционные торжества по поводу окончания школы проведут в Белгородской области.
В России обнаружены территории, перспективные для извлечения редких металлов
Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН предложили извлекать редкоземельные металлы (РЗМ) из подземных вод, содержащих высокие концентрации минеральных веществ (рассолов), вместо дорогостоящей добычи из руды.