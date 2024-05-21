В центре Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие: неизвестный мужчина на электросамокате сбил 88-летнюю женщину-блокадницу. Инцидент случился на пересечении проспекта Тореза и улицы Курчатова.
Престарелая женщина получила ушибы и ссадины. Водитель самоката оказал ей помощь: перевязал рану и проводил до подъезда. Об этом сообщает портал 78.ru. Однако на следующий день женщина была вынуждена обратиться к медикам. Врачи, осмотрев её, передали информацию в полицию. Ранее сотрудники МВД задержали водителя самоката, который на Московском шоссе сбил 33-летнюю женщину.
С наступлением тёплого сезона количество происшествий с участием электросамокатов значительно возросло.
Напомним, что в мае полиция Санкт-Петербурга изъяла более 6 тысяч электросамокатов, принадлежащих кикшеринговым компаниям, которые были припаркованы в неположенных местах.
Фото: commons.wikimedia.org/Viktorbublik (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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