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Электросамокат сбил в Петербурге 88-летнюю женщину-блокадницу
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:10

Электросамокат сбил в Петербурге 88-летнюю женщину-блокадницу

В центре Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие: неизвестный мужчина на электросамокате сбил 88-летнюю женщину-блокадницу. Инцидент случился на пересечении проспекта Тореза и улицы Курчатова.

Престарелая женщина получила ушибы и ссадины. Водитель самоката оказал ей помощь: перевязал рану и проводил до подъезда. Об этом сообщает портал 78.ru. Однако на следующий день женщина была вынуждена обратиться к медикам. Врачи, осмотрев её, передали информацию в полицию. Ранее сотрудники МВД задержали водителя самоката, который на Московском шоссе сбил 33-летнюю женщину.

С наступлением тёплого сезона количество происшествий с участием электросамокатов значительно возросло.

Напомним, что в мае полиция Санкт-Петербурга изъяла более 6 тысяч электросамокатов, принадлежащих кикшеринговым компаниям, которые были припаркованы в неположенных местах.

Фото: commons.wikimedia.org/Viktorbublik (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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