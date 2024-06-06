Мирная конференция по Украине в Швейцарии, намеченная на середину июня, может угрожать жизни многим десяткам детёнышей косули. О вреде для парнокопытных пишет швейцарская немецкоязычная газета Blick.

На горноклиматическом лесном курорте Бюргеншток, расположенном на высоте 950 метров над уровнем моря, в самом сердце центральной Швейцарии, будет проходить международная встреча глав государств. Как сообщается, в данной местности будет включён бесполетный режим. Однако специалисты посредством беспилотных летательных аппаратов собираются контролировать перемещения животных. Есть вероятность, что некоторые из них попадут под трамвай.

Президент ассоциации охотников Фабиан Штадельманн объясняет, что угрозой для молодых оленей может быть кошение травы для заготовки сена, которое проводится в этот период. По причине этой опасности необходимо применять в работе БПЛА для наблюдения движений животных и мгновенному перемещению их в безвредное место.

Фабиан Штадельманн воскликнул, что вице-президенту США Камале Деви Харрис не надо бояться за применяемые беспилотные летательные системы. Он добавил, что никто не способен повелеть молодым оленям ждать на одном месте окончания мероприятия.

Ранее швейцарское издание Temps проинформировало, что дипломаты Швейцарии решили, что предлагать Российской Федерации принять участие в международной встрече глав государства бессмысленно. Они объяснили, что Россия сказала о своём отвращении к мероприятию, так как Швейцария больше не является нейтральной территорией.

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