Замглавы МИД Михаил Галузин, предоставляя комментарий по поводу новой международной встречи глав государств по Украине, сообщил, что Россия не намерена участвовать в подобном. Об этом он информировал РИА Новости.
Михаил Галузин заявил, что Российская Федерация осознаёт замыслы киевского режима и его наставников с Запада восстановиться после неудачного саммита, прошедшего в прошлом месяце на лесном курорте Бюргеншток в центре Швейцарии. По его словам, они хотят организовать похожую встречу. Михаил Галузин также добавил, что у них присутствуют мысли пригласить даже Российскую Федерацию.
Замглавы Министерства иностранных дел сообщил, что локация для нового саммита пока остаётся неизвестной. Однако эту деталь Михаил Галузин не считает невероятно существенной. Более значимо содержание, с которым, по словам замглавы МИД, всё и так достаточно понятно.
Михаил Галузин заявил, что Россия всё ещё чувствует с их стороны пренебрежение других инициатив по налаживанию украинского конфликта. Он также добавил, что присутствует какое-то мошенничество. Михаил Галузин сообщил, что Российская Федерация такие требования не допустит и в подобных встречах глав государств принимать участие не намерена.
Ранее источник из столицы Турции информировал РИА Новости, что точные и исчерпывающие данные по местоположению и времени новой встречи по Украине на сегодняшний день отсутствуют. Однако идёт обсуждение, что этим местом может стать арабское государство в Юго-Западной Азии — Саудовская Аравия.
Фото: Panoramio / Maksym Kozlenko (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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