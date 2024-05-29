Сенатор из Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что основной целью предстоящего швейцарского саммита по Украине является выдвижение требований к России.



По его мнению, эта встреча лишена смысла и перспектив.



Согласно высказыванию Кастюкевича в информационном агентстве РИА Новости, Россия, даже будучи приглашена на конференцию, не примет в ней участие. По его мнению, саммит носит абсурдный характер, поскольку его участники собрались обсуждать планы мира с террористами.



Сторонниками президента Владимира Зеленского, по словам сенатора, являются лишь люди, желающие наносить удары по мирному населению, включая женщин, пожилых людей и детей. Он утверждает, что ежедневные обстрелы территорий со стороны Вооруженных сил Украины приносят страдания именно мирным объектам и людям.





По мнению сенатора, предстоящий саммит является всего лишь вымышленным прикрытием, за которым "националисты и военные преступники" смогут продолжать убийства и насилие над гражданским населением. Он обещает ответить на это действиями на поле боя, уничтожая военные объекты и фашистов, освобождая города один за другим.



Высказываясь о саммите, сенатор подчеркнул, что Россия — ядерная держава, и ультиматумы не являются формой диалога, на которую можно идти на уступки. В своем высказывании он напомнил, что Швейцария 15-16 июня проведет конференцию по Украине, на которой Россия участвовать не будет.



Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил, что РФ не получила официального приглашения на участие в саммите по Украине и не собирается принимать в нем участие. Он отметил, что идея проведения мирной конференции противоречит интересам России.



По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры по урегулированию ситуации в Украине без участия России лишены смысла. Необходимо понять, о каких условиях для мира пойдет речь на предстоящем саммите в Швейцарии.

Фото: www.flickr.com/Andrew Bossi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)