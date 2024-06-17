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Захарова: Мероприятия, подобные саммиту в Швейцарии, не обеспечат мир
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:08

Захарова: Мероприятия, подобные саммиту в Швейцарии, не обеспечат мир

Мероприятия, вроде саммита по Украине в Швейцарии, не создадут нужные условия для серьезного обсуждения устойчивого мира, как заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

По ее мнению, подобные события, включая встречу в Бюргенштоке, не могут обеспечить адекватную площадку для искреннего обсуждения необходимости реализации вполне всесторонне охватывающего, устойчивого и справедливого мира.

Захарова подчеркнула, что Запад и Киев должны прекратить упражняться в дипломатических уловках и манипуляциях.

Она также отметила, что им следует осознать, что у президента России нет разумной замены мирному плану. Чем быстрее они это поймут, тем скорее начнется процесс реального урегулирования конфликта и завершения боевых действий. В противном случае, условия для начала переговоров будут гораздо менее благоприятными.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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