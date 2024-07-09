Вступление Украины в членство военно-политического союза НАТО будет охарактеризовано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который должен состояться уже на этих днях. Об этом информировал телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте Cable News Network со ссылкой на источники.
Один из чиновников Соединённых Штатов Америки сообщил телеканалу о том, что официальная резиденция президента США, расположенная в Вашингтоне, одобряет употребление слова "необратимый" в окончательном официальном государственном документе при условии, если в декларации будет отмечаться, что деятельность Украины по организации реформ, направленных на развитие демократического государства, будет продолжаться.
Как сообщает источник, итоговая версия документа международной встречи глав государств НАТО, которая должна будет состояться на днях в столице и единственном федеральном округе Соединённых Штатов Америки — Вашингтоне, будет содержать именно эту словесную форму.
Однако американский телеканал уточняет, что проект официального государственного документа пока ещё способен видоизмениться до его окончательного одобрения. Помимо этого, было обращено внимание на то, что декларация с таким словом является серьёзным сигналом как для столицы России, так и для Киева.
Фото: Flickr / Jim Mattis (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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