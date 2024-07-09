Очередной саммит НАТО, который должен состояться на днях, "будет омрачен" царящим в рамках военно-политического союза хаосом. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
Bloomberg отмечает, что действующий президент США Джо Байден старается устранить напряжённость, возникшую вокруг него по окончании телевизионных дебатов, которые проводились в конце прошлого месяца. Как отмечают многие СМИ, в дебатах между 46-ым президентом Соединённых Штатов Америки и экс-главой государства Дональдом Трампом первый потерпел однозначное поражение. Также известно, что Байден старается ликвидировать беспокойство по поводу провала французского деятеля Эмануэля Макрона на недавних парламентских выборах, которые состоялись во Французской Республике.
Международная деловая газета Financial Times информирует о таком же раскладе дел. В издании заявляют, что, невзирая на присутствие Эмануэля Макрона на международной встрече глав государств военно-политического союза НАТО, его голова в любом случае будет где-то в другом месте.
Фото: 内閣官房内閣広報室 (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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