Прибывшая на швейцарский саммит по Украине делегация из США назвала символичной кучу навоза рядом с посадочной площадкой для вертолётов. Об этом пишет Time.
В публикации говорится, что когда делегации прибыли на своих вертолётах, некоторые обратили внимание, что рядом с посадочной площадкой находится ветхий сарай, забор которого еле скрывает огромную кучу навоза.
"Это довольно символично. Здесь много дерьма, которое нужно разгребать", — заметил один из американцев.
Издание отмечает, что многие участники саммита впоследствии назвали мероприятие "эхо-камерой" для союзников Киева, а не переговорами.
Фото: commons. wikimedia.org/Пол Кларк (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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