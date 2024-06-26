Прибывшая на швейцарский саммит по Украине делегация из США назвала символичной кучу навоза рядом с посадочной площадкой для вертолётов. Об этом пишет Time.

В публикации говорится, что когда делегации прибыли на своих вертолётах, некоторые обратили внимание, что рядом с посадочной площадкой находится ветхий сарай, забор которого еле скрывает огромную кучу навоза.

"Это довольно символично. Здесь много дерьма, которое нужно разгребать", — заметил один из американцев.

Издание отмечает, что многие участники саммита впоследствии назвали мероприятие "эхо-камерой" для союзников Киева, а не переговорами.

Фото: commons. wikimedia.org/Пол Кларк (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)