Бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибочным.

"Да, это решение было ошибкой. Я не сомневаюсь, что это станет важной темой для обсуждения в Министерстве иностранных дел Швейцарии. Сейчас утверждают, что российские представители в любом случае не приехали бы, как они неоднократно подчеркивали", — отметила экс-президент.

Тем не менее отправить приглашение России стоило, так как это бы опровергло обвинения в том, что Берн "танцует под дудку Украины и её союзников", добавила Кальми-Рей.

Политик также подчеркнула, что Швейцария не должна прекращать активные усилия по урегулированию украинского конфликта.

Фото: Flickr/Flooffy (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).