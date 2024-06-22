Бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибочным.
"Да, это решение было ошибкой. Я не сомневаюсь, что это станет важной темой для обсуждения в Министерстве иностранных дел Швейцарии. Сейчас утверждают, что российские представители в любом случае не приехали бы, как они неоднократно подчеркивали", — отметила экс-президент.
Тем не менее отправить приглашение России стоило, так как это бы опровергло обвинения в том, что Берн "танцует под дудку Украины и её союзников", добавила Кальми-Рей.
Политик также подчеркнула, что Швейцария не должна прекращать активные усилия по урегулированию украинского конфликта.
Фото: Flickr/Flooffy (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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