Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о возможности пригласить Россию на следующий саммит по Украине является ультиматумом Москве, заявил NewsInfo. Ru эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Напомним, что накануне Ермак заявил, что Киев не исключает участие представителей из РФ в следующем саммите по украинскому конфликту. Его слова передаёт агентство Bloomberg. При этом ранее Украина выступила категорически против приглашения России на первый саммит в Швейцарии.
"Никакой смены риторики нет. Они поставили условия, поставили фактически пусть и слабенький, но ультиматум и приглашают Россию обсуждать их условия", — подчеркнул Брутер.
Эксперт пояснил, что участие России в следующем саммите по Украине предполагает обсуждение условий Киева, а не её собственных.
Конференция по Украине прошла на курорте Бюргеншток в Швейцарии в минувшие выходные. В мероприятии приняли участие представители 91 страны, из которых 55 были представлены главами государств, а также восемь организаций, включая ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.
Россию на саммит не пригласили. В Кремле заявили, что попытки урегулировать украинский кризис без участия Москвы являются нелогичными и бесперспективными.
По итогам мероприятия участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС; обеспечить свободное, безопасное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещённых детей", а также других якобы незаконно задержанных гражданских лиц.
Первоначально документ был подписан 80 из 91 присутствующей страны. Отказались подписывать члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Несколько часов спустя из списка подписавших исключили Ирак и Иорданию. Ещё позже свою подпись отозвала Рунда.
Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).
Украина может принять участие в китайском саммите
Украина рассмотрит возможность участия в предложенном Китаем саммите по урегулированию обстановки на территории Украины при участии Москвы и Киева, заявила украинская дипломатическая представительница в Сингапуре Екатерина Зеленко журналу South China Morning Post.
TAC: США не стоило отказываться от предложений Путина
В статье для журнала The American Conservative бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии Джеймс Карден отметил, что Соединённые Штаты пропустили возможность рассмотреть предложение президента России Владимира Путина по разрешению конфликта на Украине.
В Москве уничтожили около 20 тонн продуктов, вызывающих ботулизм
В Москве было уничтожено около 20 тонн продукции, потенциально вызывающей ботулизм, на мусоросжигательном заводе.
Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта из-за ливня
В связи с сильным дождем и ураганным ветром москвичей предупредили о возможных задержках в работе наземного транспорта. Информация об этом появилась в Telegram-канале московского департамента транспорта.