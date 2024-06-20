Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о возможности пригласить Россию на следующий саммит по Украине является ультиматумом Москве, заявил NewsInfo. Ru эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Напомним, что накануне Ермак заявил, что Киев не исключает участие представителей из РФ в следующем саммите по украинскому конфликту. Его слова передаёт агентство Bloomberg. При этом ранее Украина выступила категорически против приглашения России на первый саммит в Швейцарии.

"Никакой смены риторики нет. Они поставили условия, поставили фактически пусть и слабенький, но ультиматум и приглашают Россию обсуждать их условия", — подчеркнул Брутер.

Эксперт пояснил, что участие России в следующем саммите по Украине предполагает обсуждение условий Киева, а не её собственных.

Конференция по Украине прошла на курорте Бюргеншток в Швейцарии в минувшие выходные. В мероприятии приняли участие представители 91 страны, из которых 55 были представлены главами государств, а также восемь организаций, включая ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.

Россию на саммит не пригласили. В Кремле заявили, что попытки урегулировать украинский кризис без участия Москвы являются нелогичными и бесперспективными.

По итогам мероприятия участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС; обеспечить свободное, безопасное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещённых детей", а также других якобы незаконно задержанных гражданских лиц.

Первоначально документ был подписан 80 из 91 присутствующей страны. Отказались подписывать члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Несколько часов спустя из списка подписавших исключили Ирак и Иорданию. Ещё позже свою подпись отозвала Рунда.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).