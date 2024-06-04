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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 11:18

МИД: Зеленский и Запад не смогли заманить лидеров стран СНГ на саммит в Швейцарии

Владимир Зеленский и его западные кураторы лично звонили лидерам стран СНГ, чтобы уговорить их приехать на "мирный саммит" в Швейцарии, однако получили отказы. Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД России Михаил Галузин.

"Была задействована "тяжелая артиллерия": Зеленский со своими западными "друзьями" принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой "сходке". Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался", — отметил дипломат.

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