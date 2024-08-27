Минспорт признал самбо олимпийским видом спорта

Согласно данным французской газеты Le Canard enchaîné, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил полицейским во время ареста во Франции, что у него запланирован ужин с президентом Эмманюэлем Макроном. Однако в Елисейском дворце это опровергли, подчеркнув, что в тот вечер Макрон находился в Ле-Туке.