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Самбо признано олимпийским видом спорта
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Минспорт признал самбо олимпийским видом спорта

Самбо признано олимпийским видом спорта

Министерство спорта признало самбо олимпийским видом спорта. Об этом рассказал глава ведомства России Михаил Дегтярев.

"Мной подписан приказ о развитии самбо в России. Впервые мы приравняли статус самбо к олимпийским видам спорта, хотя по решению МОК самбо получило статус олимпийского вида в 2021 году", — цитирует его РИА Новости Спорт.

Дегтярев добавил, что теперь самбо получает дополнительные возможности по развитию и поддержке.

Фото: commons. wikimedia.org/Хоружий Юрий Александрович (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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