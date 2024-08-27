Минспорт признал самбо олимпийским видом спорта

Министерство спорта признало самбо олимпийским видом спорта. Об этом рассказал глава ведомства России Михаил Дегтярев.
"Мной подписан приказ о развитии самбо в России. Впервые мы приравняли статус самбо к олимпийским видам спорта, хотя по решению МОК самбо получило статус олимпийского вида в 2021 году", — цитирует его РИА Новости Спорт.
Дегтярев добавил, что теперь самбо получает дополнительные возможности по развитию и поддержке.
Фото: commons. wikimedia.org/Хоружий Юрий Александрович (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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