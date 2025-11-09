Свердловская восьмёрка покорила мир: самбисты превратили турнир в парад побед

Когда вся сборная возвращается домой с золотом — это уже не просто победа, это спортивная сенсация. Восемь представителей Свердловской области завоевали восемь золотых медалей на чемпионате мира по самбо, который проходил в Кыргызстане.

Губернатор поздравил чемпионов

Глава региона Денис Паслер поделился радостной новостью в своём Telegram-канале:

"Поздравляю с заслуженными медалями! Уверен, что у каждого спортсмена впереди еще много побед!"

Слова губернатора звучат как признание не только силы, но и характера спортсменов, сумевших показать высокий результат на мировом уровне.

Золотая серия

С 7 по 9 ноября 2025 года в Кыргызстане проходили главные самбистские баталии года. Уже в первый день соревнований четыре спортсмена из Свердловской области поднялись на высшую ступень пьедестала. Среди них — Владимир Гладких, оформивший второе золото чемпионата мира в своей карьере.

На второй день турнира в женском спортивном самбо отличилась Анастасия Луканина, победившая в весовой категории до 54 кг. Завершающий день принес новые награды: у мужчин золотые медали взяли Рамед Гукев (79 кг) и Сергей Кузнецов (98 кг), а среди женщин в боевом самбо лучшей стала Софья Истомина (65 кг).

Золотой итог

Восемь спортсменов — восемь медалей. Такой результат стал настоящим поводом для гордости региона и всей страны. Эти победы — не только спортивный успех, но и пример настойчивости, дисциплины и силы духа.