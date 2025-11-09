Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бросок самбо
Бросок самбо
© commons.wikimedia.org by Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована вчера в 23:57

Свердловская восьмёрка покорила мир: самбисты превратили турнир в парад побед

Сборная Свердловской области выиграла восемь золотых медалей на чемпионате мира по самбо

Когда вся сборная возвращается домой с золотом — это уже не просто победа, это спортивная сенсация. Восемь представителей Свердловской области завоевали восемь золотых медалей на чемпионате мира по самбо, который проходил в Кыргызстане.

Губернатор поздравил чемпионов

Глава региона Денис Паслер поделился радостной новостью в своём Telegram-канале:

"Поздравляю с заслуженными медалями! Уверен, что у каждого спортсмена впереди еще много побед!"

Слова губернатора звучат как признание не только силы, но и характера спортсменов, сумевших показать высокий результат на мировом уровне.

Золотая серия

С 7 по 9 ноября 2025 года в Кыргызстане проходили главные самбистские баталии года. Уже в первый день соревнований четыре спортсмена из Свердловской области поднялись на высшую ступень пьедестала. Среди них — Владимир Гладких, оформивший второе золото чемпионата мира в своей карьере.

На второй день турнира в женском спортивном самбо отличилась Анастасия Луканина, победившая в весовой категории до 54 кг. Завершающий день принес новые награды: у мужчин золотые медали взяли Рамед Гукев (79 кг) и Сергей Кузнецов (98 кг), а среди женщин в боевом самбо лучшей стала Софья Истомина (65 кг).

Золотой итог

Восемь спортсменов — восемь медалей. Такой результат стал настоящим поводом для гордости региона и всей страны. Эти победы — не только спортивный успех, но и пример настойчивости, дисциплины и силы духа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюмени построят водопровод длиной 11 километров до станции в Велижанах 07.11.2025 в 22:01
Вода без перебоев: Тюмень получает новую инфраструктуру за 3,4 миллиарда рублей

В Тюмени построят 11-километровый водопровод и новые очистные сооружения. Проект стоимостью 3,4 миллиарда рублей улучшит водоснабжение и экологию региона.

Читать полностью » Регистрация собак и кошек станет обязательной в Челябинской области с 2026 года 07.11.2025 в 21:18
Собаки — по чипу, кошки — по заявлению: в регионе вводят обязательную регистрацию

С 2026 года в Челябинской области владельцы собак и кошек обязаны будут регистрировать питомцев. Для собак введут обязательное чипирование.

Читать полностью » Алексей Текслер призвал студентов ВШЭ вернуться работать в Челябинскую область 07.11.2025 в 20:27
Из Москвы — в Челябинск: Текслер зовёт талантливую молодёжь вернуться домой

Алексей Текслер встретился со студентами ВШЭ и пригласил их после окончания вуза вернуться в Челябинскую область. Чем регион может заинтересовать молодых специалистов?

Читать полностью » Авито Работа: в Тюменской области чаще всего ищут машинистов спецтехники и сварщиков 07.11.2025 в 19:18
Рабочие кадры снова в цене: кого не хватает предприятиям Тюменской области

В Тюменской области растёт спрос на технические профессии. Кто сейчас в лидерах по вакансиям и сколько предлагают работодатели?

Читать полностью » В Свердловской области снизилась доля курильщиков до 11% — данные областной больницы №1 07.11.2025 в 18:16
Область выдыхает: вредная привычка уходит в прошлое

В Свердловской области всё меньше курильщиков: за год их доля снизилась с 12,5% до 11%. Что помогло этому и какие болезни выявили врачи?

Читать полностью » УрФУ вошёл в топ-10 лучших университетов России по подготовке специалистов в сфере ГМУ — рейтинг RAEX 07.11.2025 в 17:16
Вчера видел рейтинг вузов — и не поверил глазам: УрФУ обогнал десятки столичных

УрФУ вошёл в десятку лучших вузов России по направлению госуправления. Как университету удалось достичь этого и кто ещё вошёл в рейтинг RAEX?

Читать полностью » Учёные УрФУ: экосистемы России поглощают углерода в три раза больше, чем выделяют 07.11.2025 в 16:58
Прочитал про карту углерода и обомлел: вот где Россия оказалась впереди всего мира

Россия поглощает углерода в несколько раз больше, чем выделяет. Ученые создали первую карту углеродного баланса и выяснили, как природа спасает климат.

Читать полностью » Текслер: Челябинская область показала лучший результат в УрФО по сбору зерновых культур 06.11.2025 в 12:16
Четвёртый год подряд — выше двух миллионов: Челябинская область удерживает рекорд урожайности

Челябинская область собрала 2,3 млн тонн зерна — лучший результат в УрФО. Как региону удаётся держать рекорд по урожайности и экспорту продукции?

Читать полностью »

Новости
Дом
Сделала простую деталь за диваном — и интерьер будто из журнала
Красота и здоровье
Врач Владимир Мещеряков: вейпы разрушают лёгкие и сосуды
Садоводство
Соседка показала, как стричь изгородь — теперь мой участок выглядит как у ландшафтного дизайнера
Спорт и фитнес
Зеваю на тренировке, но не устала — оказалось, тело подаёт важный сигнал, о котором никто не говорил
СЗФО
Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по городам России
СКФО
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о новых кадровых назначениях в регионе
Красота и здоровье
Пила чай габа ради сна — и не могла уснуть до утра: вот почему
СФО
МЧС предупредило о 20-градусных морозах и гололёде в Томской области
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet