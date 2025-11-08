Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 14:54

Свердловские самбисты покорили мир: все уральцы в Кыргызстане забрали золотые медали

Все четыре спортсмена из Свердловской области выиграли золото на чемпионате мира по самбо

Свердловские самбисты блестяще выступили на чемпионате мира по самбо, который проходит в Кыргызстане с 7 по 9 ноября 2025 года. Все четыре спортсмена из Свердловской области, участвовавшие в соревнованиях, завоевали золотые медали.

Золото для Свердловской области

Как сообщил губернатор области Денис Паслер, в первый день соревнований все самбисты из Свердловской области показали выдающиеся результаты и заняли первые места. Он отметил, что в регионе самбо занимаются более 11 тысяч человек, что свидетельствует о развитии этого вида спорта в области.

"Чемпионат мира по самбо проходит в эти дни в Кыргызстане. В первый день розыгрыша наград все четыре участвовавших в поединках самбиста из Свердловской области завоевали золото", — написал Денис Паслер в своем telegram-канале.

Золотые медали чемпионов

В мужской весовой категории до 58 кг победу одержал Владимир Гладких, который в поединках с соперниками из Грузии, Азербайджана, Монголии и Казахстана завоевал золото. Это уже вторая золотая медаль на чемпионате мира для Владимира Гладких.

Среди женщин в весовой категории свыше 80 кг победительницей стала Альбина Чоломбитько, которая одержала победу над спортсменками из Кубы, Бразилии и Беларуси. Также в дисциплине боевое самбо высокие результаты показали Вера Лоткова (весовая категория 54 кг) и Яна Полякова (весовая категория 72 кг), обе завоевали золотые медали.

