Учащиеся Самарского университета имени Королева придумали приложение, базирующееся на работе нейросети, которое составляет пищевой рацион. О разработке информировали журналистов РИА Новости в пресс-службе вуза.

Новое приложение можно будет использовать на мобильном телефоне. Его работа заключается в том, чтобы предоставлять пользователю варианты готовых блюд из тех продуктов, которые есть в наличие в холодильнике. Инструмент на базе искусственного интеллекта ChefAI, который позволяет готовить вкусные блюда дома, может сгенерировать пищевой рацион после наведения камеры смартфона на имеющиеся продукты. Помимо этого, пользователь может просто сделать фото магазинного чека. После этого приложение распишет все возможные рецепты.

До сканирования своих продуктов пользователь сможет внести свои коррективы в итоговый рацион. Он способен настроить калорийность, которая должна выйти по окончании дня, предпочтения в выборе блюд, определённую диету и так далее.

Создатели утверждают, что подобные приложения уже были разработаны ранее. Однако качественного русского аналога ещё не было. Разработка самарских студентов позволяет сканировать продукты с полки или же по чеку. Нельзя того же сказать об иностранных приложениях, в которых придётся записывать самостоятельно каждую позицию. Уже стало известно, что на этом учащиеся не собираются останавливаться. В скором времени они хотят внедрить в ChefAI особенную функцию, позволяющую вносить список продуктов с помощью голоса.

Создателями приложения стали четверо учащихся. На данный момент они пробуют испытательную версию. Приложение пока может работать на операционной системе Android, но в будущем студенты планируют расшить возможности. Скорее всего, оно станет доступным в начале следующего года.

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