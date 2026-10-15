Пустые поля могут превратиться в целый район: под Самарой готовят стройку на 200 тысяч квадратов

Дом.РФ 23 октября проведёт аукцион по праву заключения договора о комплексном развитии территории в посёлке Петра Дубрава Самарской области. На участке 52,31 га можно построить не менее 200,3 тыс. квадратных метров жилья. Стартовая цена права — 11,19 млн рублей, заявки принимают до 19 октября.

Условия аукциона и параметры участка

Дом.РФ выставляет на торги право заключения договора КРТ для площадки в Петра Дубраве. Речь идёт об участке площадью 52,31 га, где разрешено возвести не менее 200,3 тыс. квадратных метров жилья.

Подать заявку на участие можно до 19 октября, сам аукцион назначен на 23 октября. Начальная цена права заключения договора составляет 11,19 млн рублей.

Участок находится рядом с автомобильной развязкой улицы Садовой и трассы 36К-738. Это одна из деталей, которая задаёт будущую транспортную связку территории и уже сейчас определяет её доступность.

Что нужно построить по договору КРТ

По условиям договора инвестор должен возвести среднеэтажные и малоэтажные жилые дома. Кроме того, в проект входят объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также благоустройство и озеленение территории.

Отдельно прописаны параметры по соцобъектам. Детские сады должны быть рассчитаны на 460 мест, школа — на 1,1 тыс. мест.

Срок реализации всего проекта установлен на 15 лет. Это означает, что застройщику придётся вести не только жилое строительство, но и поэтапно собирать всю инфраструктуру, предусмотренную договором.

"Такие проекты обычно оценивают не только по цене входа на аукцион, но и по нагрузке на инфраструктуру, которую застройщик берёт на себя. Если в договоре уже жёстко зафиксированы школа, детские сады и инженерные сети, это сразу задаёт длинный горизонт работ и расходов. Для инвестора здесь важен не только объём жилья, но и то, насколько синхронно можно запускать все этапы. Ошибка на старте потом быстро бьёт по срокам всего проекта". управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Окружение площадки и сроки реализации

Сейчас рядом с участком находятся неосвоенные территории, железнодорожные пути, многоквартирные дома и частный сектор. В радиусе 500 метров есть детский сад, школа и продуктовые магазины, а также два крупных зелёных лесных массива поблизости.

Остановка общественного транспорта "Дачи" расположена в 200 метрах от участка. До центра Самары отсюда около 22 километров, так что локация уже связана с городом, но остаётся на его периферии.

На фоне этой площадки в другом регионе обсуждают и меры поддержки для экологичных проектов. В Амурской области планируют запустить субсидирование "зелёного" строительства: застройщики, чьи проекты прошли добровольную сертификацию от Дом. РФ, смогут получить региональную субсидию — компенсацию до 95% ставки по кредитам в рамках проектного финансирования.

Ответы на популярные вопросы

Что продают на аукционе? Право заключения договора о комплексном развитии территории в Петра Дубраве Самарской области.

Какая площадь участка? 52,31 га, с возможностью построить не менее 200,3 тыс. квадратных метров жилья.

Что должен сделать инвестор? Построить жильё, соцобъекты, инженерную и транспортную инфраструктуру, а также выполнить благоустройство и озеленение.

Сколько времени отведено на проект? 15 лет.

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