Жители Самары получили возможность планировать отпуск на Черноморском побережье с прямым авиасообщением. С 29 апреля авиакомпания Red Wings запускает регулярные рейсы в Геленджик, что значительно сокращает время в пути. Авиабилеты уже поступили в продажу на официальном ресурсе перевозчика и в его фирменном мобильном приложении. Полеты будут осуществляться два раза в неделю, что позволит пассажирам выбирать удобные временные интервалы для поездки на море.

График и детали авиасообщения

Прямые перелеты между двумя городами возобновляются после продолжительного периода отсутствия регулярных рейсов на данном направлении. Самолеты будут отправляться из самарского аэропорта дважды: по средам в 08:20 и по воскресеньям в 06:55. Такая частота полетов ориентирована прежде всего на туристов, планирующих как короткие поездки, так и полноценный отпуск у моря.

Новое расписание позволяет добраться до южного курорта всего за несколько часов, избавляя путешественников от необходимости делать пересадки в других авиаузлах. Учитывая высокий спрос на внутренние направления, открытие продаж за несколько месяцев до старта программы выглядит обоснованным шагом для планирования туристического потока.

Техническое оснащение маршрута

Маршрут обслуживается российскими воздушными суднами модели Суперджет-100. Это региональные реактивные самолеты, которые оптимально подходят для перелетов средней дальности, обеспечивая комфортный скоростной режим на всем пути следования. Выбор данного типа воздушного судна позволяет авиакомпании сохранять баланс между вместимостью салона и экономической эффективностью рейса.

"Восстановление прямого сообщения с курортными зонами является важным шагом для экономики региона и комфорта граждан. Улучшение транспортной доступности напрямую влияет на развитие туристической инфраструктуры и позволяет оперативно реагировать на меняющиеся потребности внутреннего рынка. Использование российских самолетов на регулярных линиях подтверждает готовность отрасли к масштабированию задач в текущих условиях. Стабильность рейсов — залог доверия пассажиров к выбранным маршрутам", — отметил управленец муниципального уровня Андрей Власов

Контекст развития гражданской авиации

Стоит отметить, что инфраструктурные возможности причерноморских авиагаваней постепенно расширяются. Аэропорт Геленджика возобновил прием пассажирских лайнеров 18 июля 2025 года после значительного перерыва. Таким образом, самарское направление стало очередным событием в процессе постепенного восстановления полноценной полетной программы на юге России.

Несмотря на то, что аэропорт начал работать раньше, прямое соединение с Самарой до текущего момента оставалось закрытым. Запуск рейсов в преддверии майских праздников указывает на подготовку к высокому летнему сезону. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальное наличие мест, так как интерес к черноморским направлениям среди жителей Поволжья стабильно остается высоким.