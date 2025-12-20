Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Скумбрия
Скумбрия
© freepik.com by timolina is licensed under public domain
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 3:46

Готовлю малосольную скумбрию всего за 24 часа — свежий вкус для праздничного стола

За 24 часа малосольная скумбрия станет вкусной и ароматной — кулинары

Если вы хотите приготовить что-то вкусное и быстрое к новогоднему столу, то малосольная скумбрия — отличный выбор. Этот рецепт не требует маринада и занимает минимум времени, а результат удивит вас своей нежностью и насыщенным вкусом. Об этом сообщает дзен-канал "Виктория Радзевская — Дачные секреты".

Ингредиенты

  • 1 ч. л. приправы для рыбы

  • 1 ст. л. соли

  • 1 ч. л. сахара

  • Лавровый лист

  • 1 луковица

  • 2 ст. л. сока лимона

  • 2 ст. л. растительного масла

Приготовление

Для этого рецепта понадобится две скумбрии. Рыбу нужно тщательно очистить, вымыть и нарезать на кусочки среднего размера. После этого складываем рыбу в глубокую миску. В миску с рыбой добавляем приправу для рыбы, соль и сахар. Также кладём лавровый лист и нарезаем лук полукольцами.

Затем выжимаем сок лимона прямо в миску с рыбой и добавляем растительное масло. Всё хорошо перемешиваем, чтобы рыба равномерно покрылась всеми ингредиентами.

После этого накрываем ёмкость пищевой пленкой и ставим её в холодильник на 12-24 часа. Чем дольше рыба будет стоять в холодильнике, тем более насыщенным и ярким станет её вкус.

Секреты приготовления

Один из секретов этого рецепта заключается в том, что рыбу не нужно варить или запекать. Всё, что вам нужно — это правильно подготовить рыбу и дать ей время, чтобы она пропиталась ароматами приправ и масла. Это не только упрощает процесс приготовления, но и делает скумбрию по-настоящему вкусной.

Это рецепт, который позволяет легко и быстро приготовить малосольную рыбу, не затрачивая много времени, и результат всегда превосходный.

Время маринования

Важно помнить, что чем дольше рыба стоит в маринаде, тем более насыщенным становится её вкус. Оптимальное время для маринования скумбрии — от 12 до 24 часов. Не стоит пережаривать или передерживать рыбу, ведь для этого рецепта достаточно всего нескольких часов.

Скумбрия будет готова к подаче уже через 12 часов, но для наилучшего результата дайте ей постоять сутки.

Как подавать

Малосольную скумбрию можно подавать как самостоятельное блюдо, так и использовать в качестве начинки для бутербродов или салатов. Она идеально подходит к новогоднему столу, ведь её вкус с лёгкими цитрусовыми нотками и ароматом лаврового листа привлекает внимание.

Малосольная скумбрия — идеальный выбор для праздничного стола, она просто тает во рту.

Полезные советы

При выборе рыбы стоит обратить внимание на её свежесть. Лучше всего использовать свежую скумбрию, хотя и замороженная подойдёт для этого рецепта. Также можно экспериментировать с добавлением других специй и трав, таких как чёрный перец, тимьян или розмарин.

Малосольная скумбрия не только вкусная, но и полезная. Она содержит омега-3 жирные кислоты, которые благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему.

Малосольная скумбрия — это отличный выбор для новогоднего стола, если вы хотите удивить гостей простым и вкусным блюдом. Рыба получается нежной и ароматной, и её приготовление не займет много времени. Наслаждайтесь вкусом и ароматом этой рыбы в кругу родных и друзей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сельдь под шубой с отварным яйцом и без моркови сохраняет узнаваемый вкус — повар вчера в 2:15
Новогодний салат тает во рту: секрет идеальной текстуры, который скрыт в одном компоненте

кулинария, салаты, сельдь под шубой, праздничный стол, домашние рецепты, русская кухня, слоёные салаты

Читать полностью » Яичный ликёр советуют добавлять в овсянку из-за корицы гвоздики и муската — Tasting Table 18.12.2025 в 21:52
Добавила в овсянку один праздничный ингредиент — завтрак стал ароматным и совсем не скучным

Овсянка с яичным ликёром: откройте для себя секрет праздничного завтрака, который поднимет настроение и сделает утро особенным. Простые рецепты и советы ждут вас.

Читать полностью » Запечённая свиная шея целиком сохраняет сочность — повар 18.12.2025 в 20:07
Новогодний стол 2026: просто положите лук в форму — и мясо будет как в лучшем ресторане

Запечённая свиная шея целым куском — это сочное и ароматное мясо со специями, которое эффектно смотрится на столе и подходит для любого праздника.

Читать полностью » Новогоднее меню 2026 года ориентируется на простые запечённые блюда — кулинары 18.12.2025 в 17:11
Готовлю горячее без суеты: новогодний стол-2026 собирается сам — проверенный вариант

Год Огненной Лошади диктует новые правила новогоднего стола: запечённые блюда, натуральные продукты и лёгкие вкусы без лишней тяжести.

Читать полностью » Для яичницы-разболтайки яйца рекомендуют просто перемешать вилкой без взбивания — повара 18.12.2025 в 13:01
Раньше завтракала неправильно: начала готовить такую яичницу — вес пошёл вниз

Простой и полезный завтрак без строгих диет: яичница разболтайка с овощами, умеренность в питании и вкус, который помогает держать форму.

Читать полностью » Слоёный салат с курицей и грецкими орехами подходит для праздничного стола — повар 18.12.2025 в 10:04
Этот салат исчезает со стола первым в Новый год: хозяйки держат рецепт в строжайшем секрете

Слоёный салат с курицей и грецкими орехами сочетает сытность, аккуратную подачу и простой состав, оставаясь универсальным вариантом для праздника.

Читать полностью » Рыбу для праздничного стола можно приготовить за 15 минут — кулинары 18.12.2025 в 8:39
Готовил рыбу на Новый год без лишних специй — и только потом понял, в чём был главный секрет вкуса

Быстрые блюда из рыбы для праздничного стола: запекание, фольга и сковорода. Простые рецепты, которые сохраняют сочность и вкус.

Читать полностью » Болтунью с фаршем приготовили по правилам закусочных — The Kitchn 18.12.2025 в 5:44
Яйца, фарш и грибы на сковороде — получился завтрак, от которого утром тепло и сытно до обеда

Откройте для себя секрет идеального завтрака с Joe's Special Scramble! Этот микс из говяжьего фарша, грибов и шпината радикально изменит ваши утренние рутинные привычки.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Дегу устраивают песочные ванны как шиншиллы — эксперты
Красота и здоровье
Птичий грипп A H5N1 рассматривают как потенциальную угрозу пандемии – Елена Малинникова
Экономика
Состав ЦИК России обновят в 2026 году с возможной ротацией до семи членов – ТАСС
Общество
Мошенники в мессенджерах продают несуществующую красную рыбу и икру – МВД РФ
Число дезертиров в ВСУ превысило 200 тысяч человек – Андрей Марочко
Красота и здоровье
Роспотребнадзор заблокировал продажу 4,9 млн упаковок антисептиков – ТАСС
Туризм
Турция делает ставку на экскурсии и городскую среду, Египет — на море и дайвинг — эксперты туриндустрии
Дом
Экономия на розетках и недостаток их количества приведет к неудобствам в использовании
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet