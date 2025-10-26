Опасность не в пересоленности, а в её отсутствии: врачи развенчали миф о соли

Соль остаётся одной из самых обсуждаемых тем в питании: кто-то считает её вредной, другие — необходимой для жизни. Истина, как всегда, посередине. Врач Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24. ru объяснила, почему полное исключение соли из рациона может быть опасным, какие виды соли действительно полезны и как найти баланс между необходимостью и излишеством.

"Соль играет ключевую роль в работе организма, и полное её исключение может привести к серьёзным последствиям", — подчеркнула врач Екатерина Дмитренко.

Зачем организму нужна соль

Соль — это основной источник натрия, элемента, регулирующего водно-солевой баланс, передачу нервных импульсов и сокращение мышц. Без неё невозможно нормальное функционирование сердца, почек и мозга.

"Натрий, содержащийся в соли, необходим для поддержания водно-солевого баланса, нормальной работы мышц и нервной системы", — пояснила врач Екатерина Дмитренко.

Если натрия слишком мало, развивается гипонатриемия - состояние, при котором нарушается обмен веществ, падает давление, появляется слабость, спутанность сознания и судороги.

Особенно уязвимы пожилые люди: дефицит соли у них может привести к когнитивным нарушениям и проблемам с метаболизмом.

Почему нельзя полностью исключать соль

Многие, стремясь к здоровому питанию, стараются отказаться от соли совсем. Но исследования показывают, что слишком низкое потребление натрия связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременной смертности.

Соль помогает поддерживать объём крови и артериальное давление, а также предотвращает избыточную потерю жидкости при жаре или физических нагрузках. Поэтому важно не исключать соль, а контролировать её количество.

Сравнение: избыток и недостаток соли