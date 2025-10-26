Опасность не в пересоленности, а в её отсутствии: врачи развенчали миф о соли

Соль остаётся одной из самых обсуждаемых тем в питании: кто-то считает её вредной, другие — необходимой для жизни. Истина, как всегда, посередине. Врач Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24. ru объяснила, почему полное исключение соли из рациона может быть опасным, какие виды соли действительно полезны и как найти баланс между необходимостью и излишеством.
"Соль играет ключевую роль в работе организма, и полное её исключение может привести к серьёзным последствиям", — подчеркнула врач Екатерина Дмитренко.
Зачем организму нужна соль
Соль — это основной источник натрия, элемента, регулирующего водно-солевой баланс, передачу нервных импульсов и сокращение мышц. Без неё невозможно нормальное функционирование сердца, почек и мозга.
"Натрий, содержащийся в соли, необходим для поддержания водно-солевого баланса, нормальной работы мышц и нервной системы", — пояснила врач Екатерина Дмитренко.
Если натрия слишком мало, развивается гипонатриемия - состояние, при котором нарушается обмен веществ, падает давление, появляется слабость, спутанность сознания и судороги.
Особенно уязвимы пожилые люди: дефицит соли у них может привести к когнитивным нарушениям и проблемам с метаболизмом.
Почему нельзя полностью исключать соль
Многие, стремясь к здоровому питанию, стараются отказаться от соли совсем. Но исследования показывают, что слишком низкое потребление натрия связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременной смертности.
Соль помогает поддерживать объём крови и артериальное давление, а также предотвращает избыточную потерю жидкости при жаре или физических нагрузках. Поэтому важно не исключать соль, а контролировать её количество.
Сравнение: избыток и недостаток соли
|Показатель
|Избыток
|Недостаток
|Давление
|Повышается, перегрузка сосудов
|Падает, появляется слабость
|Сердце
|Увеличивается нагрузка
|Нарушается ритм
|Мозг
|Отёчность, головные боли
|Замедление когнитивных функций
|Общее состояние
|Отёки, усталость
|Судороги, апатия
Натуральная против рафинированной соли
"Рафинированная соль проходит сложную обработку, теряет минералы и иногда содержит добавки, влияющие на задержку жидкости в теле", — отметила врач Екатерина Дмитренко.
Обычная поваренная соль часто очищается до состояния почти чистого хлорида натрия, лишаясь полезных микроэлементов. Иногда в неё добавляют антислеживающие вещества, которые могут задерживать воду в организме.
Натуральные виды соли, напротив, сохраняют природный состав и не подвергаются химической обработке.
Разновидности натуральных солей
-
Гималайская розовая - содержит до 80 микроэлементов, включая железо, магний, калий и кальций. Улучшает обмен веществ и поддерживает водный баланс.
-
Морская - богата йодом и магнием, способствует нормальной работе щитовидной железы.
-
Кельтская серая - помогает поддерживать уровень магния и кальция, регулирует кислотно-щелочной баланс.
Эти соли менее агрессивны, а их минеральный состав ближе к естественному солевому балансу человека.
Как поддерживать баланс натрия и калия
Наш организм примерно на 70% состоит из солёной жидкости, поэтому важно соблюдать соотношение натрия и калия. Если натрия слишком много, а калия мало, возникает риск гипертонии и сердечных заболеваний.
Чтобы сохранить равновесие, в рационе должны присутствовать продукты, богатые калием:
-
бананы и авокадо,
-
шпинат и брокколи,
-
картофель,
-
орехи и бобовые.
Именно сочетание соли и калия поддерживает здоровый обмен жидкости и защищает сердце.
Советы шаг за шагом: как употреблять соль правильно
-
Не исключайте соль полностью. Взрослому человеку достаточно 5 граммов в день (около одной чайной ложки).
-
Добавляйте соль после приготовления. Так её нужно меньше, а вкус сохраняется.
-
Отдавайте предпочтение морской или гималайской соли. Они содержат больше микроэлементов.
-
Не солите полуфабрикаты. В них уже присутствует избыток натрия.
-
Следите за водным балансом. Соль без достаточного количества воды повышает нагрузку на почки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полностью отказаться от соли.
Последствие: риск гипонатриемии, слабость, головокружение.
Альтернатива: умеренное употребление с контролем количества.
-
Ошибка: выбирать только рафинированную соль.
Последствие: дефицит микроэлементов, задержка жидкости.
Альтернатива: натуральные виды — морская, гималайская, кельтская.
-
Ошибка: пересаливать блюда.
Последствие: повышение давления и отёки.
Альтернатива: использовать специи и травы для усиления вкуса.
А что если есть склонность к гипертонии?
При повышенном давлении соль действительно нужно ограничивать, но не исключать полностью. Важно выбирать соли с низким содержанием натрия или частично заменять их калиевыми смесями. Также стоит увеличить потребление овощей и продуктов с магнием, который снижает чувствительность сосудов к натрию.
Исторический контекст
Соль сопровождала человечество с древнейших времён. В античности она считалась символом чистоты и даже использовалась как валюта — от неё произошло слово "salary" ("зарплата"). В России соль была предметом роскоши, и за её добычу в Сольвычегодске велись целые войны. Позже, с развитием промышленности, соль стала доступной, но вместе с тем появились и мифы о её вреде. Современная наука возвращает соли заслуженную репутацию — всё дело в балансе.