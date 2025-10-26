Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
соль
соль
© pxhere
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 12:35

Опасность не в пересоленности, а в её отсутствии: врачи развенчали миф о соли

Врач Екатерина Дмитренко: дефицит соли может привести к нарушениям обмена веществ и судорогам
ChatGPT сказал:

Соль остаётся одной из самых обсуждаемых тем в питании: кто-то считает её вредной, другие — необходимой для жизни. Истина, как всегда, посередине. Врач Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24. ru объяснила, почему полное исключение соли из рациона может быть опасным, какие виды соли действительно полезны и как найти баланс между необходимостью и излишеством.

"Соль играет ключевую роль в работе организма, и полное её исключение может привести к серьёзным последствиям", — подчеркнула врач Екатерина Дмитренко.

Зачем организму нужна соль

Соль — это основной источник натрия, элемента, регулирующего водно-солевой баланс, передачу нервных импульсов и сокращение мышц. Без неё невозможно нормальное функционирование сердца, почек и мозга.

"Натрий, содержащийся в соли, необходим для поддержания водно-солевого баланса, нормальной работы мышц и нервной системы", — пояснила врач Екатерина Дмитренко.

Если натрия слишком мало, развивается гипонатриемия - состояние, при котором нарушается обмен веществ, падает давление, появляется слабость, спутанность сознания и судороги.

Особенно уязвимы пожилые люди: дефицит соли у них может привести к когнитивным нарушениям и проблемам с метаболизмом.

Почему нельзя полностью исключать соль

Многие, стремясь к здоровому питанию, стараются отказаться от соли совсем. Но исследования показывают, что слишком низкое потребление натрия связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременной смертности.

Соль помогает поддерживать объём крови и артериальное давление, а также предотвращает избыточную потерю жидкости при жаре или физических нагрузках. Поэтому важно не исключать соль, а контролировать её количество.

Сравнение: избыток и недостаток соли

Показатель Избыток Недостаток
Давление Повышается, перегрузка сосудов Падает, появляется слабость
Сердце Увеличивается нагрузка Нарушается ритм
Мозг Отёчность, головные боли Замедление когнитивных функций
Общее состояние Отёки, усталость Судороги, апатия

Натуральная против рафинированной соли

"Рафинированная соль проходит сложную обработку, теряет минералы и иногда содержит добавки, влияющие на задержку жидкости в теле", — отметила врач Екатерина Дмитренко.

Обычная поваренная соль часто очищается до состояния почти чистого хлорида натрия, лишаясь полезных микроэлементов. Иногда в неё добавляют антислеживающие вещества, которые могут задерживать воду в организме.

Натуральные виды соли, напротив, сохраняют природный состав и не подвергаются химической обработке.

Разновидности натуральных солей

  • Гималайская розовая - содержит до 80 микроэлементов, включая железо, магний, калий и кальций. Улучшает обмен веществ и поддерживает водный баланс.

  • Морская - богата йодом и магнием, способствует нормальной работе щитовидной железы.

  • Кельтская серая - помогает поддерживать уровень магния и кальция, регулирует кислотно-щелочной баланс.

Эти соли менее агрессивны, а их минеральный состав ближе к естественному солевому балансу человека.

Как поддерживать баланс натрия и калия

Наш организм примерно на 70% состоит из солёной жидкости, поэтому важно соблюдать соотношение натрия и калия. Если натрия слишком много, а калия мало, возникает риск гипертонии и сердечных заболеваний.

Чтобы сохранить равновесие, в рационе должны присутствовать продукты, богатые калием:

  • бананы и авокадо,

  • шпинат и брокколи,

  • картофель,

  • орехи и бобовые.

Именно сочетание соли и калия поддерживает здоровый обмен жидкости и защищает сердце.

Советы шаг за шагом: как употреблять соль правильно

  1. Не исключайте соль полностью. Взрослому человеку достаточно 5 граммов в день (около одной чайной ложки).

  2. Добавляйте соль после приготовления. Так её нужно меньше, а вкус сохраняется.

  3. Отдавайте предпочтение морской или гималайской соли. Они содержат больше микроэлементов.

  4. Не солите полуфабрикаты. В них уже присутствует избыток натрия.

  5. Следите за водным балансом. Соль без достаточного количества воды повышает нагрузку на почки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью отказаться от соли.
    Последствие: риск гипонатриемии, слабость, головокружение.
    Альтернатива: умеренное употребление с контролем количества.

  • Ошибка: выбирать только рафинированную соль.
    Последствие: дефицит микроэлементов, задержка жидкости.
    Альтернатива: натуральные виды — морская, гималайская, кельтская.

  • Ошибка: пересаливать блюда.
    Последствие: повышение давления и отёки.
    Альтернатива: использовать специи и травы для усиления вкуса.

А что если есть склонность к гипертонии?

При повышенном давлении соль действительно нужно ограничивать, но не исключать полностью. Важно выбирать соли с низким содержанием натрия или частично заменять их калиевыми смесями. Также стоит увеличить потребление овощей и продуктов с магнием, который снижает чувствительность сосудов к натрию.

Исторический контекст

Соль сопровождала человечество с древнейших времён. В античности она считалась символом чистоты и даже использовалась как валюта — от неё произошло слово "salary" ("зарплата"). В России соль была предметом роскоши, и за её добычу в Сольвычегодске велись целые войны. Позже, с развитием промышленности, соль стала доступной, но вместе с тем появились и мифы о её вреде. Современная наука возвращает соли заслуженную репутацию — всё дело в балансе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регулярный массаж нормализует давление, повышает гибкость и снижает уровень кортизола — Университет Макмастера сегодня в 8:33
Таблетки отдыха больше не нужны: учёные доказали, что массаж работает лучше антидепрессантов

Массаж — древнее искусство, которое сегодня получило научное подтверждение. Он снимает боль, ускоряет восстановление и улучшает настроение, если делать его регулярно.

Читать полностью » Врач Екатерина Дмитренко предупредила об опасности электромагнитного излучения от мобильных устройств сегодня в 8:07
Гаджеты в доме, тревога в голове: что электромагнитное излучение делает с нервной системой

Мобильные устройства стали частью повседневности, но насколько они безопасны? Врач объясняет, как электромагнитное излучение влияет на мозг и психику.

Читать полностью » Кофе, чай и вино ускоряют потемнение эмали и чувствительность зубов — Луиза Автандилян сегодня в 7:06
Пьёте кофе ради бодрости — получаете налёт усталости на зубах: как сохранить белизну без отказа от любимого вкуса

Вы удивитесь, но любимые напитки и полезные фрукты могут лишить улыбку белизны. Рассказываем, какие продукты окрашивают зубы и как этого избежать.

Читать полностью » Врач-невролог Анна Терехова объяснила, почему возникает мигрень и как её распознать сегодня в 7:04
Мигрень перестала быть загадкой: найден ключ к головной боли, которая рушит дни

Мигрень — не просто головная боль, а сложное неврологическое расстройство. Врач объясняет, почему оно чаще встречается у женщин и как современные методы помогают вернуть контроль над жизнью.

Читать полностью » Врач-невролог Павел Бранд объяснил, когда межпозвонковую грыжу нужно лечить сегодня в 6:19
Ложиться под нож не нужно: когда грыжа оказывается естественной частью жизни

Межпозвонковая грыжа — не всегда повод для паники и уж тем более для операции. Врач объяснил, когда действительно нужно лечение, а когда достаточно профилактики.

Читать полностью » Косточки мандарина безопасны при умеренном употреблении и содержат эфирные масла — Марият Мухина сегодня в 6:06
Ел мандарины — вырастил дерево внутри: правда и мифы о косточках, которые мы глотаем

Можно ли есть мандариновые косточки и в чём их польза? Диетологи объясняют, сколько можно съесть без вреда и чем они могут быть полезны для здоровья.

Читать полностью » Врач Андрей Тяжельников: вакцинация остаётся главным способом защиты от гриппа сегодня в 5:48
Витамин D уходит, вирусы приходят: как перехитрить осенний спад сил

Как укрепить иммунитет осенью и защититься от вирусов? Врач рассказал, почему кефир и йогурт без сахара могут стать лучшими союзниками в сезон простуд.

Читать полностью » Отоларинголог Мурад Курбанов напомнил, что переносить ОРВИ на ногах опасно для здоровья сегодня в 4:43
Простуда становится ловушкой: три ошибки, из-за которых ОРВИ превращается в бронхит

При ОРВИ важно не только лечиться, но и не навредить себе. Врач рассказал о трёх ошибках, из-за которых простуда может затянуться и вызвать осложнения.

Читать полностью »

Новости
Дом
Названы способы применения остатков краски - горшки, двери, стулья и кухонный гарнитур
Туризм
Аэрофлот обновил детское меню и дорожные наборы на рейсах с 25 октября
Еда
Мясной рулет с творожной начинкой сочетает солоноватый вкус и нежность мяса
Питомцы
Кошки воспринимают речь как приглашение к диалогу и стараются ответить
Питомцы
70% случаев отказа собак от щенков можно предотвратить правильным уходом
Наука
Учёные из Гавайского университета объяснили происхождение плазменного дождя на Солнце — Люк Бенавиц
Садоводство
Зелёная вода в бочке появляется из-за солнца и тепла — агротехник Иван Сидоров
Туризм
Юристы напомнили права замены билета пассажиров, если те опоздали на самолет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet