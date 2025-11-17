Почему я не могу остановиться есть соленое: что скрывается за этим непреодолимым желанием

Станислав Ионов, профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, в интервью Лента.ру рассказал о том, что постоянная тяга к соленому может быть не просто привычкой, а показателем серьёзных нарушений в организме, таких как дисбаланс воды и электролитов или эндокринные расстройства. Профессор также пояснил, как соль влияет на наше здоровье и почему важно следить за её потреблением.

Соль: важный элемент для организма, но в умеренных количествах

Станислав Ионов отметил, что соль является важным компонентом для нормальной работы организма. Она необходима для центральной нервной системы, поддержания баланса жидкости и нормальной работы клеток. Однако, как и в случае с большинством веществ, избыток соли в рационе может привести к метаболическим нарушениям, включая такие заболевания, как мочекаменная болезнь, желчекаменная болезнь и сахарный диабет.

Соль регулирует водно-электролитный баланс, однако её избыток нарушает этот процесс и может вызвать серьёзные последствия для здоровья. Особенно важно отметить, что 80% соли мы получаем не из солонки, а из готовых продуктов. Это может быть причиной скрытого избыточного потребления соли, о котором не всегда задумываются.

Источник избыточной соли: скрытые продукты

Многие продукты, которые мы часто потребляем, содержат скрытую соль. Это включает такие повседневные продукты, как:

Хлебобулочные изделия

Колбасы и сосиски

Соусы, консервированные продукты

Полуфабрикаты

Печенье и сладости

Эти продукты могут значительно увеличивать потребление соли в рационе, не осознавая этого. Профессор Ионов объяснил, что при неправильном употреблении таких продуктов происходит перегрузка организма солью, что, в свою очередь, может привести к повышению артериального давления, образованию отёков и нарушению обмена веществ.

Продукты с высоким содержанием соли Потенциальные риски Хлебобулочные изделия Повышение артериального давления, отёки Колбасы и сосиски Нарушение водно-электролитного баланса Соусы и консервированные продукты Образование отёков, проблемы с почками Полуфабрикаты и печенье Увеличение нагрузки на сердце и сосуды

Когда тяга к соленому может указывать на проблемы?

Если потребность в соли становится настойчивой и трудно контролируемой, это может быть признаком более серьёзных нарушений, таких как эндокринные заболевания или дефицит хлорида натрия в крови. Врач отметил, что нормальный уровень pH внутренней среды организма должен находиться в пределах 7,2-7,4. Когда кислотно-щелочное равновесие организма смещается в щелочную сторону, это может повысить потребность в соли.

Нехватка натрия в организме вызывает следующие симптомы:

Снижение рефлекторной активности

Поражения центральной нервной системы

Вялость, апатия и хроническая сонливость

Влияние дефицита натрия на здоровье

Недостаток натрия в организме приводит к гипонатриемии, состоянию, при котором уровень соли в крови становится слишком низким. Это может вызвать несколько неприятных симптомов и нарушений в организме, таких как:

Нарушение нервной активности, сниженная способность к концентрации. Снижение давления, что может привести к головокружению и обморокам. Отсутствие энергии, вялость, апатия, хроническая усталость. Проблемы с сердцем - ослабление сердечной мышцы из-за нехватки натрия.

Чтобы избежать таких последствий, важно поддерживать правильный уровень натрия и следить за состоянием организма. Если потребность в соли не исчезает, несмотря на изменения в питании, стоит провести анализы и обратиться к врачу.

Симптомы дефицита натрия Возможные последствия Вялость и апатия Недостаток энергии, проблемы с нервной системой Головокружение и обмороки Снижение давления, ослабление сердечной мышцы Хроническая сонливость Нарушение функции центральной нервной системы Отсутствие энергии Ухудшение общего состояния, снижение работоспособности

Что делать, если тяга к соленому не проходит?

Если вы заметили, что потребность в соли стала слишком выраженной, это повод проверить уровень pH в организме и пройти обследование у эндокринолога. Он поможет выявить причины такого состояния, которые могут быть связаны с нарушениями водно-электролитного баланса, эндокринными заболеваниями или другими проблемами со здоровьем.

Станислав Ионов советует в таких случаях:

Сдать анализы , чтобы проверить уровень натрия и pH в крови.

Обратиться к врачу, если тяга к соленому сохраняется длительное время, несмотря на корректировку рациона.

Своевременная диагностика позволит избежать серьезных проблем и скорректировать питание для поддержания нормального состояния здоровья.

Заключение

Тяга к соленому может быть как нормальной пищевой привычкой, так и симптомом более серьёзных нарушений, таких как дефицит натрия или проблемы с кислотно-щелочным балансом. Важно обращать внимание на такие сигналы организма и вовремя корректировать рацион, чтобы избежать долгосрочных последствий для здоровья. Если тяга к соленому становится настойчивой и не исчезает, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы исключить возможные эндокринные и метаболические нарушения.