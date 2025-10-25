Каждый россиянин пересаливает жизнь: эксперты подсчитали, сколько соли нас губит

Потребление соли в России остаётся одной из актуальных тем, о которых регулярно напоминают врачи-нутрициологи. Несмотря на простоту этого продукта, именно его избыточное употребление нередко становится причиной серьёзных проблем со здоровьем — от гипертонии до заболеваний почек и желудка.

"Избыточное потребление соли увеличивает вероятность развития гипертонии, заболеваний почек и рака желудка", — заявила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

По её словам, россияне ежедневно потребляют в среднем 12-13 граммов соли, что в 2-2,5 раза превышает рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения 5 граммов в сутки. Это значит, что почти каждый житель страны систематически перегружает свой организм, даже не замечая этого.

Сколько соли на самом деле в нашем рационе

Большинство людей уверены, что солят еду в пределах разумного, однако львиная доля натрия поступает не из солонки, а из готовых продуктов. Колбасы, сыры, хлеб, соусы, чипсы и даже сладкая выпечка содержат соль в значительном количестве. Например, в одной порции консервированного супа может быть половина суточной нормы, а в 100 граммах колбасы — почти вся дневная доза.

Проблема в том, что соль влияет не только на вкус, но и на срок хранения, поэтому производители активно используют её как консервант. В результате человек получает " skryty sodium " — скрытый натрий, который сложно учесть при подсчётах.

Как избыток соли действует на организм

Организм не способен нейтрализовать излишки натрия без последствий. Постепенно развивается несколько опасных состояний:

Повышение артериального давления. Избыток соли задерживает воду, увеличивая объём крови в сосудах. Это заставляет сердце работать с перегрузкой. Нарушение функции почек. Постоянная нагрузка приводит к постепенному повреждению нефронов и снижению фильтрации. Риск онкологии. При длительном воздействии соли слизистая желудка раздражается, что создаёт благоприятные условия для раковых клеток.

Сравнение норм потребления