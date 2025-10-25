Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 0:23

Каждый россиянин пересаливает жизнь: эксперты подсчитали, сколько соли нас губит

Врач-нутрициолог Гузман: россияне потребляют соли в два раза больше нормы ВОЗ
Потребление соли в России остаётся одной из актуальных тем, о которых регулярно напоминают врачи-нутрициологи. Несмотря на простоту этого продукта, именно его избыточное употребление нередко становится причиной серьёзных проблем со здоровьем — от гипертонии до заболеваний почек и желудка.

"Избыточное потребление соли увеличивает вероятность развития гипертонии, заболеваний почек и рака желудка", — заявила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

По её словам, россияне ежедневно потребляют в среднем 12-13 граммов соли, что в 2-2,5 раза превышает рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения 5 граммов в сутки. Это значит, что почти каждый житель страны систематически перегружает свой организм, даже не замечая этого.

Сколько соли на самом деле в нашем рационе

Большинство людей уверены, что солят еду в пределах разумного, однако львиная доля натрия поступает не из солонки, а из готовых продуктов. Колбасы, сыры, хлеб, соусы, чипсы и даже сладкая выпечка содержат соль в значительном количестве. Например, в одной порции консервированного супа может быть половина суточной нормы, а в 100 граммах колбасы — почти вся дневная доза.

Проблема в том, что соль влияет не только на вкус, но и на срок хранения, поэтому производители активно используют её как консервант. В результате человек получает " skryty sodium " — скрытый натрий, который сложно учесть при подсчётах.

Как избыток соли действует на организм

Организм не способен нейтрализовать излишки натрия без последствий. Постепенно развивается несколько опасных состояний:

  1. Повышение артериального давления. Избыток соли задерживает воду, увеличивая объём крови в сосудах. Это заставляет сердце работать с перегрузкой.

  2. Нарушение функции почек. Постоянная нагрузка приводит к постепенному повреждению нефронов и снижению фильтрации.

  3. Риск онкологии. При длительном воздействии соли слизистая желудка раздражается, что создаёт благоприятные условия для раковых клеток.

Сравнение норм потребления

Источник Рекомендованная норма соли в сутки Примерное превышение в России
ВОЗ 5 г в 2-2,5 раза
Минздрав РФ до 6 г в 2 раза
Среднее фактическое потребление 12-13 г -

Даже если не добавлять соль при готовке, человек легко превышает норму, просто съев бутерброд с сыром или колбасой.

Советы шаг за шагом: как снизить потребление соли

  1. Убирайте солонку со стола. Привычка подсаливать еду формируется бессознательно.

  2. Выбирайте продукты с маркировкой "низкое содержание соли". Это особенно актуально для хлеба, сыров, соусов.

  3. Используйте специи и травы. Куркума, розмарин, тимьян, чеснок и лимон усиливают вкус без добавления соли.

  4. Пейте больше воды. Вода помогает почкам выводить лишний натрий.

  5. Откажитесь от фастфуда и полуфабрикатов. В них содержится максимальное количество скрытой соли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: солить блюда в процессе готовки "на глаз".
    Последствие: переизбыток натрия и отёки.
    Альтернатива: используйте мерную ложку или весы.

  • Ошибка: частое употребление солёных закусок и копчёностей.
    Последствие: повышение давления и нагрузка на почки.
    Альтернатива: замените на орехи без соли или свежие овощи.

  • Ошибка: добавление соевого соуса вместо соли.
    Последствие: повышение общего уровня натрия.
    Альтернатива: используйте соус с пометкой "низкое содержание натрия".

А что если полностью отказаться от соли?

Полный отказ от соли невозможен и даже вреден. Натрий участвует в регуляции водно-солевого баланса и работе нервной системы. Без него возникает слабость, судороги и нарушение сердечного ритма. Поэтому важно соблюдать баланс, а не стремиться к нулю.

FAQ

Как определить, что я употребляю слишком много соли?
Если вы часто ощущаете жажду, отёки, у вас повышается давление — вероятно, вы превышаете норму.

Можно ли заменить соль морской или гималайской?
Можно, но только частично. В них те же ионы натрия, а значит, избыток всё равно вреден.

Сколько соли можно при физических нагрузках?
При активных тренировках допустимо небольшое увеличение нормы до 6-7 граммов в день, чтобы восполнить потери с потом.

Мифы и правда

  • Миф: морская соль полезнее обычной.
    Правда: разница минимальна, микроэлементы не компенсируют избыток натрия.

  • Миф: если не солить еду дома, то риск исключён.
    Правда: скрытая соль есть почти в каждом готовом продукте.

  • Миф: организм сам выводит лишнюю соль.
    Правда: почки не всегда справляются, особенно при хронических заболеваниях.

Исторический контекст

Использование соли как приправы и консерванта известно с древнейших времён. В античности соль ценилась на вес золота, ею платили легионерам — отсюда и слово "salary" (зарплата). В России соль долго оставалась предметом роскоши, а после промышленной добычи в Сольвычегодске стала доступной для всех. С тех пор она вошла в ежедневный рацион, но вместе с этим начались и проблемы, связанные с переизбытком её потребления.

