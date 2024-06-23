Дополнительное употребление одного грамма соли в день (что равно одной чайной ложке) может увеличить риск развития тяжелой формы экземы на 11% и обострения заболевания на 16%. Экзема является хроническим воспалительным заболеванием, характеризующимся зудом и сыпью.

Исследование, в котором участвовали 216 тысяч взрослых, также показало, что натрий способен накапливаться в коже, нарушая функцию иммунных клеток, что может объяснить влияние соли на развитие кожных воспалений, включая экзему. Хотя исследование не установило прямую причинно-следственную связь, снижение потребления натрия рекомендуется как профилактическая мера. Это также может помочь в будущем смягчить симптомы экземы.

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