Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 12:52

Лосось "Женись за меня" вышел из духовки — этот соус сделал своё дело

Иногда достаточно одного укуса, чтобы рецепт занял постоянное место в домашнем меню. Именно так многие описывают лосось "Женись за меня" — нежное филе в сливочно-томатном соусе с чесноком и пармезаном. Блюдо сочетает насыщенность и яркость, не требуя сложных техник или редких ингредиентов. Об этом сообщает издание Tasty.

В чём секрет вкуса

Основу рецепта составляет филе лосося, обжаренное до золотистой корочки, а затем доведённое до готовности в духовке. Ключевой акцент — соус из вяленых томатов, сливок и сыра пармезан. Томатное масло из банки усиливает аромат и добавляет глубину.

Чеснок, свежий тимьян и щепотка хлопьев красного перца создают баланс между мягкой сливочностью и лёгкой остротой. Бульон придаёт соусу нужную консистенцию, а пармезан делает его более густым и насыщенным.

Рецепт рассчитан на 4 порции, подготовка занимает около 10 минут, а общее время приготовления — примерно 35 минут.

Как готовить шаг за шагом

  1. Разогрейте духовку в режиме гриля и установите решётку в верхней трети.
  2. На сковороде разогрейте часть томатного масла, приправьте лосося солью и свежемолотым чёрным перцем и обжарьте по 3 минуты с одной стороны и 1-2 минуты с другой до лёгкого подрумянивания. Переложите рыбу на тарелку.
  3. В той же сковороде прогрейте оставшееся масло, добавьте чеснок, тимьян, хлопья красного перца и мелко нарезанные вяленые томаты. Обжаривайте около минуты до появления аромата.
  4. Влейте бульон и сливки, добавьте натёртый пармезан, доведите до лёгкого кипения и готовьте 2-3 минуты, пока соус немного не загустеет.
  5. Верните лосося в сковороду вместе с выделившимся соком и поставьте её в духовку.
  6. Запекайте 4-6 минут, пока внутренняя температура рыбы не достигнет примерно 57°C.

Перед подачей полейте рыбу соусом и украсьте свежими листьями базилика.

Почему рецепт легко повторить дома

Блюдо не требует маринования или долгой подготовки. Все ингредиенты доступны, а соус готовится в той же сковороде, что и рыба, что упрощает процесс и экономит время. Лосось остаётся сочным, а сливочно-томатная основа делает его выразительным даже без сложного гарнира.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

