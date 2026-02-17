Лосось "Женись за меня" вышел из духовки — этот соус сделал своё дело

Иногда достаточно одного укуса, чтобы рецепт занял постоянное место в домашнем меню. Именно так многие описывают лосось "Женись за меня" — нежное филе в сливочно-томатном соусе с чесноком и пармезаном. Блюдо сочетает насыщенность и яркость, не требуя сложных техник или редких ингредиентов. Об этом сообщает издание Tasty.

В чём секрет вкуса

Основу рецепта составляет филе лосося, обжаренное до золотистой корочки, а затем доведённое до готовности в духовке. Ключевой акцент — соус из вяленых томатов, сливок и сыра пармезан. Томатное масло из банки усиливает аромат и добавляет глубину.

Чеснок, свежий тимьян и щепотка хлопьев красного перца создают баланс между мягкой сливочностью и лёгкой остротой. Бульон придаёт соусу нужную консистенцию, а пармезан делает его более густым и насыщенным.

Рецепт рассчитан на 4 порции, подготовка занимает около 10 минут, а общее время приготовления — примерно 35 минут.

Как готовить шаг за шагом

Разогрейте духовку в режиме гриля и установите решётку в верхней трети. На сковороде разогрейте часть томатного масла, приправьте лосося солью и свежемолотым чёрным перцем и обжарьте по 3 минуты с одной стороны и 1-2 минуты с другой до лёгкого подрумянивания. Переложите рыбу на тарелку. В той же сковороде прогрейте оставшееся масло, добавьте чеснок, тимьян, хлопья красного перца и мелко нарезанные вяленые томаты. Обжаривайте около минуты до появления аромата. Влейте бульон и сливки, добавьте натёртый пармезан, доведите до лёгкого кипения и готовьте 2-3 минуты, пока соус немного не загустеет. Верните лосося в сковороду вместе с выделившимся соком и поставьте её в духовку. Запекайте 4-6 минут, пока внутренняя температура рыбы не достигнет примерно 57°C.

Перед подачей полейте рыбу соусом и украсьте свежими листьями базилика.

Почему рецепт легко повторить дома

Блюдо не требует маринования или долгой подготовки. Все ингредиенты доступны, а соус готовится в той же сковороде, что и рыба, что упрощает процесс и экономит время. Лосось остаётся сочным, а сливочно-томатная основа делает его выразительным даже без сложного гарнира.