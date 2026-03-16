Лосось
© commons.wikimedia.org by Hans-Petter Fjeld is licensed under CC BY-SA 2.5
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 20:32

Мальки едут на ПМЖ в Мурманск: уникальные селекционные центры восполняют арктические запасы

В Мурманск и другие субъекты Северо-Западного федерального округа начали поставлять мальков лосося, выращенных в Калужской области. Рыбопосадочный материал производят на базе специализированного селекционного центра аквакультуры, расположенного в Износковском муниципальном округе. Индустриальный комплекс успешно функционирует в регионе на протяжении более десяти лет, прочно закрепившись на профильном рынке. Сейчас продукция предприятия востребована не только локальными фермами, но и крупными форелевыми хозяйствами по всей России. Использование этой молоди позволяет рыбоводам Мурманска обеспечивать стабильный цикл выращивания товарной рыбы.

Специфика выращивания молоди

Производственный цикл начинается с инкубации икры в строго контролируемых условиях, что позволяет минимизировать внешние риски. В современном комплексе поддерживаются оптимальные параметры водной среды, обеспечивающие высокую выживаемость рыбы на этапе малька. Технологические процессы выстроены таким образом, чтобы гарантировать соответствие посадочного материала жестким отраслевым стандартам.

Специалисты селекционного центра применяют передовые методы аквакультуры, накопленные за десятилетие практической деятельности. Именно такая база позволяет предприятию удерживать позиции одного из ключевых поставщиков молоди для хозяйств, работающих в разных климатических зонах. Контроль качества осуществляется на каждом этапе роста рыбы, от икринки до стадии отправки заказчику.

Подобный подход к воспроизводству биоресурсов формирует фундамент для развития всей индустрии. Стабильный доступ к качественному материалу избавляет владельцев рыбоводческих ферм от зависимости от импортных поставок. В условиях постоянного спроса на рыбу надежные внутренние площадки становятся стратегическим активом для продовольственной безопасности регионов.

География поставок и спрос

Основными потребителями продукции из Калужской области выступают форелевые хозяйства, рассредоточенные по всей стране. Успешный опыт транспортировки живого груза на значительные расстояния позволил наладить регулярные поставки в Мурманскую область. Для местных предприятий закупка калужской молоди стала эффективным решением задач по обновлению поголовья.

Логистические цепочки выстраиваются с учетом биологических особенностей молоди, требующих соблюдения температурного режима и аэрации во время транспортировки. Успешная практика работы с Северо-Западом доказывает жизнеспособность выбранной модели дистрибуции. Рыбохозяйства в мурманском регионе получают готовую базу для доращивания, что оптимизирует их операционные расходы.

"Развитие региональных селекционных мощностей — это закономерный этап для нашей аквакультуры. Обеспечение хозяйств качественным посадочным материалом позволяет избежать рисков, связанных с закупкой импортной продукции. Комплекс в Износковском районе наглядно демонстрирует, как многолетний опыт перерастает в реальную экономическую эффективность для смежных территорий. Стабильность поставок в такие рыбоводческие центры, как Мурманск, подтверждает высокий уровень доверия к российскому производителю".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Значение для отрасли

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев подчеркнул, что деятельность селекционного центра имеет принципиальное значение для развития отечественной аквакультуры. По его словам, предприятие эффективно выполняет задачу по снабжению профессиональных рыбоводов посадочным материалом высокого уровня. Это стратегическая поддержка отрасли, имеющая долгосрочный эффект.

Успехи центра в Износковском округе показывают потенциал муниципальных территорий в создании высокотехнологичных производств. За десять лет работы комплекс эволюционировал из экспериментальной площадки в системный бизнес-инструмент. Опыт предприятия становится ориентиром для схожих проектов, стремящихся к замещению иностранных поставок на российском рынке.

Интеграция подобных производств в межрегиональную сеть поставок является ярким примером эффективного взаимодействия между субъектами. Мурманские хозяйства, получая молодь из Калуги, укрепляют свои производственные мощности и обеспечивают стабильное поступление продукции в торговые сети. Дальнейшее масштабирование подобных кейсов может значительно повысить общую долю рыбы местного происхождения на прилавках страны.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

