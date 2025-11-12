Голливуд скорбит: смерть звезды "Ангелов Чарли" раскрыла её скрытые испытания

11 ноября мир кино и телевидения потерял одну из своих ярких звезд. Салли Киркланд, известная по роли Лори Арчер в культовом телесериале "Ангелы Чарли", ушла из жизни в возрасте 84 лет. Последние дни актриса провела в хосписе Палм-Спрингс, где получала специализированную медицинскую помощь. Её уход стал итогом сложной борьбы с деменцией и последствиями нескольких тяжелых травм, а также двух опасных инфекций, которые она перенесла после переломов костей в прошлом году.

Ранняя карьера и признание

Салли Киркланд стала узнаваемой благодаря своей роли в "Ангелах Чарли", телесериале, который завоевал популярность в период с 1976 по 1981 год. Её образ Лори Арчер оставил яркий след в сердцах зрителей и открыл перед актрисой множество новых возможностей. В 1987 году Киркланд получила премию "Золотой глобус" за работу в фильме "Анна", а также заслуженный "Оскар" за главную роль. Эти награды закрепили её статус как одной из ведущих актрис Голливуда того времени.

Несмотря на успехи на экране, личная жизнь и финансовые вопросы оказались для Салли испытанием. По данным благотворительного фонда GoFundMe, в 2007 году, во время биржевого краха, актриса потеряла значительную часть своих инвестиций из-за неудачного совета финансового консультанта. Последующие годы она получала медицинскую помощь, финансируемую за счёт пожертвований фонда, что позволило ей поддерживать здоровье и комфорт на достойном уровне.

