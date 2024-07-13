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В ХМАО инженеры стали лидерами по зарплате среди офисных работников с суммой в 113 тыс. рублей
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В ХМАО инженеры стали лидерами по зарплате среди офисных работников с суммой в 113 тыс. рублей

В ХМАО самые высокие зарплаты среди офисных специалистов получают инженеры, технологи и аналитики. По итогам первого полугодия 2024 года инженеры зарабатывают в среднем 113 117 рублей в месяц, технологи — 110 887 рублей, а аналитики — 85 285 рублей.

За этот период зарплаты упомянутых специалистов выросли на 24-27% по сравнению с 2023 годом.

Среди других высокооплачиваемых офисных сотрудников Югры — банковские работники и менеджеры по туризму с зарплатами 78 400 и почти 73 000 рублей соответственно, при этом аналитики показали наибольший рост зарплат (+27%), а банковские работники — наименьший (+12%), сообщает Ura.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/NiamhTalking90 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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