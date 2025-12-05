Секреты роста зарплат в Краснодарском крае: какой сектор переживает настоящий бум

По данным экспертов hh.ru, в ноябре 2025 года медианная предлагаемая зарплата в Краснодарском крае составила 75 тыс. рублей, что на 15% выше, чем в ноябре 2024 года (65 тыс. рублей), и на 13% больше, чем в январе текущего года (66,5 тыс. рублей). Об этом сообщают "Кубанские новости".

Рост зарплат в Краснодарском крае

В Краснодарском крае продолжается стабильный рост доходов. Медианная предлагаемая зарплата в регионе в ноябре 2025 года составила 75 тыс. рублей. Это значительное повышение по сравнению с ноябрем 2024 года, когда показатель был 65 тыс. рублей, и с началом 2025 года, когда зарплаты составляли 66,5 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что рост доходов в регионе связан с активным развитием высокотехнологичных отраслей, таких как ИТ, финансы и консалтинг.

Лидеры по уровням доходов

Наибольшие зарплаты в Краснодарском крае предлагают работодатели в сфере высшего и среднего менеджмента. В среднем такие специалисты могут рассчитывать на 140,4 тыс. рублей. Следующей по уровню доходов идет сфера транспорта и логистики, где предлагается 123 тыс. рублей. На третьем месте — автобизнес с 120 тыс. рублей, а на четвертом — строительство (108,9 тыс. рублей). Замыкает топ-5 сфера стратегии и инвестиций с показателем 105,2 тыс. рублей.

Эксперты также отмечают, что доходы в некоторых областях увеличиваются быстрее всего. Так, в сравнении с прошлым годом сильнее всего возросли зарплаты у административного персонала, увеличившись на 26,7 тыс. рублей. На втором месте — транспорт и логистика, где зарплата поднялась на 23,1 тыс. рублей. Ведущие позиции по темпам роста занимают также топ-менеджмент (рост на 22,4 тыс. рублей) и сфера страхования (прибавка на 21,4 тыс. рублей).

Краснодарский край — лидер ЮФО

По уровню средней предлагаемой зарплаты Краснодарский край остается лидером среди регионов Южного федерального округа. Средняя зарплата в регионе составляет 75 тыс. рублей, что выше показателей Ростовской (74,4 тыс. рублей), Волгоградской (66 тыс. рублей) и Астраханской (62 тыс. рублей) областей, а также республик Адыгея (62 тыс. рублей) и Калмыкии (54,3 тыс. рублей). Краснодарский край продолжает занимать сильные позиции благодаря высокой концентрации компаний в таких сферах, как информационные технологии, финансы и консалтинг.

Экономическая ситуация региона

Стабильный рост доходов в Краснодарском крае подтверждает его статус одного из ведущих экономических центров ЮФО. Рост зарплат в регионе связан не только с развитием традиционных отраслей, но и с высоким спросом на квалифицированных специалистов в новых, технологичных сферах. Краснодарский край продолжает привлекать внимание инвесторов и специалистов, что способствует дальнейшему развитию и укреплению экономики региона.