Mobile menu button
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 9:26

Деньги идут на север: Тюменская область готовится к рекордному росту заработков

К 2028 году средняя зарплата в Тюменской области может вырасти до 116,4 тысячи рублей

Жители Тюменской области могут ожидать заметного роста доходов в ближайшие годы. Согласно проекту регионального бюджета, к 2028 году средняя номинальная зарплата в регионе может достичь 116,4 тысячи рублей.

"По базовому сценарию, средняя зарплата составит 101,1 тыс. руб. в 2026 году, 108,8 тыс. — в 2027-м и 116,4 тыс. — в 2028-м", — говорится в проекте документа, с которым ознакомились журналисты РБК Тюмень.

Прогнозы: базовый и консервативный сценарии

Экономисты предусмотрели два варианта развития ситуации.

  • Базовый сценарий предполагает постепенный рост заработных плат и опережающие темпы увеличения доходов по сравнению с инфляцией.

  • Консервативный сценарий более осторожен: в нём средняя зарплата оценивается в 100,8 тыс. рублей в 2026 году, 107,1 тыс. — в 2027-м и 113,8 тыс. — в 2028-м.

Что влияет на рост доходов

Рост зарплат в регионе, по данным аналитиков, связан с развитием промышленности, инвестиционными проектами в нефтегазовом секторе, а также поддержкой малого и среднего бизнеса. Дополнительный вклад в динамику вносят программы по повышению квалификации работников и расширению занятости в высокотехнологичных отраслях.

Таким образом, если прогноз реализуется, Тюменская область сохранит позиции одного из регионов с самыми высокими зарплатами в России.

